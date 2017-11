Tesla onthult prijs van hun elektrotruck

Valt de prijs voor zo'n hok een beetje mee, of is het een groot drama?

Zal je altijd zien hè. Plaats je eerst een artikel over alles wat er mis is met de Semi, maken ze niet veel later iets uitermate positiefs over het gevaarte bekend. De prijs die Tesla aan hun Semi schijnt te gaan hangen, zal de pijn misschien dan ook iets verzachten voor zij die nog op de twijfelstoel zitten.

Als we de berichten mogen geloven zullen de trucks, waarvan er al aardig wat zijn besteld, in een aantal prijsklasses op de markt komen. Veel lager dan $ 150.000 moet je echter niet denken. Dit is het prijskaartje dat het instapmodel zal krijgen, die na een goede laadbeurt zo’n 300 mijlen ver moet kunnen komen. Rijd je liever een stukje verder, dan zul je nog iets dieper in de buidel moeten tasten. De truck die in een klap 500 mijl moet kunnen verteren, gaat rond de $ 180.000 kosten. Evenals bij de machtig snelle Roadster komt er een ‘Founders Series’ die je in dit geval voor $ 200.000 op de kop kunt tikken. In vergelijking met andere trucks is dit nog bijzonder competitief, met name omdat Elon claimt dat je gedurende het leven van het beestje meer dan anderhalve ton aan kosten bespaart.

Dat de prijs dermate laag is zorgt bij de critici en analisten overigens wel voor een hoop verwarring. Volgens speculeringen zou het pakket aan batterijen (1 mWh) in de Semi namelijk al ruimschoots meer moeten kosten dan de prijs waartegen ze de truck aanbieden. Hoewel dit op dat gebied kan duiden op een eventuele doorbraak om de kosten te drukken, is het absoluut iets waar we vraagtekens bij zetten. Zeker wanneer we hun torenhoge verliezen nog vers in het achterhoofd hebben.

Wil je nog even bekijken hoe verrukkelijk snel het bakbeest optrekt? Check het hier.