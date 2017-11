Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2017

De laatste kwalificatie van het jaar, wat gaat het worden?

En toen was het alweer bijna klaar! Het hopen is natuurlijk op een spannende laatste race van het seizoen, maar voordat we zo ver zijn mogen we eerst kwalificeren. De vraag is in hoeverre het een interessante sessie gaat worden. Nadat het gisteren in de vrije trainingen redelijk om het even was, bleek Mercedes vanochtend uitermate dominant.

Q1:

Zoals gebruikelijk verlaten de teams uit de achterhoede als eerste de pitbox, tezamen met de beide Mercedessen. De eerste tijd is voor Marcus Ericsson, die met zijn 1:40:6 al gauw wordt overtroffen door zijn Duitse teamgenoot. Niet veel later duikt Mercedes er met dik twee seconden ruim onderdoor, terwijl Vettel zowel Bottas als Hamilton niet bij kan benen. De Duitser, die dit weekend zijn tweede plek in het kampioenschap verdedigt, geeft ruim 0,7 seconden toe op de wereldkampioen, die zijn teamgenoot op zijn beurt met 0,2 seconden om de oren rijdt. Verstappen geeft met zijn eerste tijd een kleine seconde toe op Hamilton, maar zijn eeuwig lachende teamgenoot komt met zes tienden nog voor de beide Ferrari’s uit.

De twee Renaults spelen het rustig. Of dit iets te maken heeft met de paniek rondom het schaarse aantal onderdelen laten we aan u over. Wanneer ze eenmaal naar buiten glippen rijden ze heel netjes de top 10 binnen. De verrassing van dit weekend mogen we misschien wel McLaren noemen, die er vanochtend in VT3 al goed bij zaten. Alhoewel, de afgelopen wedstrijden deden ze het ook prima. Halverwege Q1 staat onze zuiderbuur op P8, terwijl de kersverse teameigenaar een halve seconde toegeeft op de Belg en P12 pakt. Voordat iedereen een laatste keer naar buiten knalt, verbetert Max zijn tijd, maar niet zijn plek.

In de slotfase van Q1 wordt nog maar eens duidelijk dat Toro Rosso niet de sterkste is met het ontwikkelen van hun wagen. Beide auto’s zijn niet vooruit te branden en vallen samen buiten de boot. Stroll, die de gehele sessie ergens onderaan bungelt, wisselt bij het vallen van de vlag op het nippertje van positie met Grosjean, al was het niet zonder de nodige inzet. Daarmee behoren beide Saubers en Toro Rosso’s tot de afvallers, evenals de immer klagende Fransman. Gedachtevoer: zien we Ericcson of Wehrlein volgend jaar überhaupt nog wel terug?

Q2:

Terwijl we Mercedes met beide wagens solidair naar buiten zien vluchten, horen we Hamilton klagen over dampen in zijn helm. Het team gaat het oplossen, maar krijgt dit verhaal nog een staartje? Het zal de Duitsers een worst wezen, want een paar minuten later is het alweer raak: Valtteri Bottas breekt als eerst in de 1:36. Hamilton laat er geen gras over groeien en rijdt hem, wederom, twee tienden aan de broek. Vettel sluit met slechts enkele honderdsten achter de Fin. De ‘andere’ Fin kan het tempo niet aan en verliest ruim een halve seconde, waarmee hij alsnog P4 weet te bezetten. Beelden laten echter zien dat hij onderweg werd opgehouden door een Force India.

Hülkenberg komt goed uit de verf. De Duitser profiteert van een slecht rondje van Max en schiet naar P6, waarmee hij achter Ricciardo terecht komt. Sainz heeft het lastiger. De Spanjaard geeft ruim 1,1 seconden toe op zijn teamgenooot. Hij zal in de laatste 5 minuten van de sessie heel wat uit zijn Renault moeten trekken, wil hij een plekje in Q3 weten te bemachtigen. Mocht het lukken, dan zal hij zijn landgenoot (momenteel P10) eruit drukken. De teams beginnen zich op te maken voor de laatste run, waarna we de volgende 5 afvallers zullen ontdekken.

De McLarens komen als eerst over de streep, maar verbeteren beide niet. Terwijl Max zijn tijd verbetert, komt Sainz een tiende tekort op Alonso. Laatstgenoemde lijkt, veilig, maar wordt er na een handvol seconden buitengeduwt door Massa. Voordat de sessie aan zijn einde komt, zien we wéér een Force India die iemand in de weg zit. Het blijkt, net als in Q1, om Perez te gaan. Of de Mexicaan een straf krijgt moeten we nog zien, maar de afvallers zijn in ieder geval zeker: Alonso, Sainz, Vandoorne, Magnussen en Stroll.

De pole lijkt na twee sessies beslist, maar in feite is alles nog mogelijk. In de laatste sessie zullen we deze coureurs in actie zien: Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Hulkenberg, Perez, Ocon en Massa.

Q3:

De Finnen jagen elkaar op in hun out-lap, maar het is Räikkönen die de dans opent. Met zijn landgenoot op gepaste afstand jaagt hij op een strakke tijd om mee te beginnen. Het begint fatsoenlijk en breekt voor het eerst in de 1:36. Echter is het Bottas die er met P1 vandoor gaat, die voor de verandering Hamilton eens op twee tienden rijdt. Vettel volgt op P3, maar moet een dikke halve seconde toegeven op de Duitse equipe. Kimi laat hem met een tiende lopen. De Red Bulls zijn nergens te bekennen en geven net geen anderhalve seconde toe op de top 4. De pole zal hoogstwaarschijnlijk een inner-team battle worden voor Mercedes.

De laatste run begint met een gezellig gevecht tussen Bottas en Ocon. Laatstgenoemde krijgt van zijn team te horen dat hij de Silberpfeil achter zich moet houden en probeert dit dan ook met man en macht. Aan het einde van de tweede DRS-zone is het feest echter voorbij en moet hij hem laten gaan. Het lijkt niet uit te maken; terwijl Hamilton over de streep komt zetten en zijn tijd niet verbetert, duikt de Fin naar binnen. Pole dus! Vettel scherpt zijn tijd iets aan, maar geeft nog altijd een halve seconde toe. Ricciardo weet op de valreep nog Kimi te pakken voor P4, terwijl Max met een P6 geen potten weet te breken.

De uiteindelijke stand luidt als volgt:

P1. Bottas

P2. Hamilton

P3. Vettel

P4. Ricciardo

P5. Raikkonen

P6. Verstappen

P7. Hulkenberg

P8. Perez

P9. Ocon

P10. Massa

P11. Alonso

P12. Sainz

P13. Vandoorne

P14. Magnussen

P15. Stroll

P16. Grosjean

P17. Gasly

P18. Wehrlein

P19. Ericcson

P20. Hartley