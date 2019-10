BREEK: werkzaamheden Circuit Zandvoort mogen doorgaan

Aldus de rechter.

Het was vandaag een spannende dag voor de organisatie van de Nederlandse Grand Prix. De rechter ging een uitspraak doen of de organisatie wel of niet mocht doorgaan met de werkzaamheden aan en rondom het circuit. Milieuorganisaties en andere critici hadden een zaak aangespannen. Onder meer leefomgeving (Natura 2000) van de rugstreeppad en de zandhagedis zou aangetast worden door de komst van de Formule 1.

De rechter heeft echter geoordeeld dat de werkzaamheden gewoon mogen doorgaan. Er lijkt nu niets meer in de weg te zitten voor Circuit Zandvoort. De provincie Noord-Holland heeft de noodzakelijke vergunningen verstrekt. Natuurlijk zullen de milieuorganisaties niet bij de pakken neer gaan zitten, maar de race tegenhouden zal nu nog heel lastig gaan worden met deze uitspraak.

Volgens de rechter zorgt de komst van de Formule 1 voor een grote maatschappelijke belangstelling. Dit weegt wat de rechter betreft zwaarder dan het feit dat er leefgebied verdwijnt voor de flora en fauna rondom het circuit. De Grand Prix van Nederland zal in mei 2020 worden verreden.