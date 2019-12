Reden niet functioneren DRS tijdens GP Abu Dhabi bekend

Uiteraard was het geen mechanisch probleem.

Gisteren werd de laatste GP van het seizoen gereden. Nu is het heel persoonlijk, maar Yas Marina is een van de mindere banen op de kalender. De aankleding is geweldig, maar het baantje zelfs is een beetje ‘meh’. Alle nadelen van een stratencircuit, zonder dat het daadwerkelijk de charme heeft van een stratencircuit.

Kimi Raikkonnen vatte het in 2009 heel erg mooi samen: “The first two corners are okay, the rest is shit.” De Fin blijft toch de droom van iedere PR-functionaris. De eerste 18 ronden waren extra zwaar om naar te kijken. Het DRS-systeem functioneerde namelijk niet.

Noodzakelijk kwaad

Nu is het Drag Reduction System een soort ‘power-up’, maar met de enorme neerwaartse druk waarmee de auto’s rijden, ook bijna een noodzakelijk kwaad. Maar wat is nu de reden dat het DRS-systeem niet werkte?

Resetten

De FIA laat weten dat het lag aan een gecrashte server. Het probleem werd pas bekend vlak voordat men het DRS wilde inschakelen. Maar zoals met alle elektronica is er natuurlijk altijd één manier om alle ICT-specialisten overbodig te maken: uitzetten en weer aanzetten. Nu is die methode 99% van de keren bijzonder effectief.

Veiligheid

Gisteren was deze methode overigens Γ³Γ³k effectief. De FIA durfde het echter niet direct aan om het DRS ‘vrij’ te geven. Eerst moest de FIA testen of het systeem daadwerkelijk weer functioneerde. Het belangrijkste was echter of de juiste data weer werd gebruikt. Dus in in die eerste 18 ronden was men aan het testen of DRS weer naar behoren functioneerde. FIA heeft altijd de veiligheid op nummer 1 staan en de gevolgen van een achtervleugel die te vroeg open gaat, kunnen natuurlijk catastrofaal zijn. Pas na 18 ronden was men er zeker van dat dat niet ging gebeuren.