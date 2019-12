Geef je Porsche 992 een spoiler met het Aerokit-pakket

Vanaf vandaag te koop, in februari pas leverbaar.

Er zijn maar weinig merken die net zoveel opties bieden op hun auto’s als Porsche. Voor de nieuwe Carrera (rijtest!) zijn er vijf verschillende wielen, vier soorten stoelen, drie soorten daken, vier opties voor de buitenspiegels, ontelbare keuzemogelijkheden voor de modelaanduidingen… Het is een schier eindeloze lijst die ervoor zorgt dat de kans dat je twee exact dezelfde Porsche’s naast elkaar ziet staan, vrij klein is. Die kans wordt volgend jaar echter nóg kleiner, aangezien Porsche Nederland de 992 dan levert met het Aerokit-pakket.

De grootste aanvulling van dit pakket is de flinke achterspoiler met vaste vleugel. Daarmee krijgt de Porsche in een klap een sportievere uitstraling. Aangezien het verticale derde remlicht moeilijker te zien is met de spoiler, krijgt de 992 met het pakket trouwens ook een nieuw, horizontaal remlicht. Bij het pakket horen ook de voor- en achterbumpers uit het SportDesign-pakket, wat neerkomt op een licht gewijzigd uiterlijk en geen actieve koelflappen aan de voorkant. De neus krijgt tot slot nog een extra spoiler. Een kleine waarschuwing aan toekomstige kopers: de aan- en afloophoeken zijn met dit pakket ‘aanzienlijk kleiner’. Oppassen bij de drempels, dus.

Het pakket was al recent te configureren in de Amerikaanse en Duitse configurators. Porsche Nederland zegt tegenover Autoblog.nl dat het pakket vanaf vandaag is opgenomen in de Nederlandse configurator. Inclusief btw kost het Aerokit-pakket 6.006 euro, in februari 2020 wordt het op de eerste 992’s geschroefd. Porsche Nederland verwacht er overigens niet veel van te verkopen, in het verleden is dit pakket ‘niet zo vaak’ verkocht op de regulier 911-modellen. Op de huidige Turbo-modellen daarentegen wel, hierbij zit een kleinere achterspoiler, specifiek voor de Turbo.