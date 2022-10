Baas BMW: iedereen is dol op uiterlijk XM

BMW baas Olivier Zipse weet het zeker, iedereen is dol op het design van de BMW XM.

BMW heeft er de laatste tijd een handje van om zich te bedienen van een nogal uitgesproken designtaal. Het lijkt wel bijna een sport van het merk om met zijn ontwerpstrategie discussie op te wekken. Zo ook het design van de nieuwe BMW XM, de eerste geëlektrificeerde auto van BMW M.

Laten we zeggen dat BMW heeft gekozen voor een nogal excentriek ontwerp. Dat ontwerp kon bij de introductie niet iedereen bekoren. Maar dat ziet de baas van BMW Olivier Zipse dus heel anders.

Iedereen houdt van de BMW XM

Tijdens de lancering van de nieuwe BMW 7 serie en i7 in de Verenigde Staten (met een al net zo schokkend design) weet Zipse tijdens een rondetafelgesprek te melden dat het design van de XM volgens hem iedereen kan bekoren. Hij ziet de discussie over het uiterlijk van de auto niet als controverse maar als resultaat van het moderne design van de auto.

Als je een modern, toekomstgericht ontwerp wilt hebben, krijg je automatisch controverse en dat willen we natuurlijk. Dat betekent niet dat mensen het niet zullen kopen en natuurlijk willen we een discussie starten over ‘wat doen ze hier?’ Dat zien we veel bij de XM. Er zijn hier veel discussies, maar bijna iedereen vindt het geweldig Olivier gelooft heilig in zijn ‘moderne’ design

Controverse als doel

Hij gaat nog een stukje verder. Als er geen controverse is, dan is het te gemakkelijk. In het vroege ontwerp geen controverse betekent dat je het niet goed doet. De nieuwe controversiële designtaal van BMW is dus niet per ongeluk, maar juist expres. De exotischere modellen zoals de XM moeten kennelijk polariserend zijn. Vind je dat niks? Dan koop je maar een 3 of een 5 serie. Of zoiets.

Nou oordeel zelf. Ziet de 653 pk sterke BMW XM er wel of niet tof uit? Of maakt het niet uit als de auto 800 Nm koppel heeft. Of moet je wachten op de LABEL RED met 748 pk en 1.000 Nm koppel om de pijn te verzachten? Als je er in zit, zie je uiterlijk toch niet.