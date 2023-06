Babyblauwe M3 Touring met 650 pk is helemaal af

Met deze babyblauwe M3 Touring kun je jezelf lekker onderscheiden.

De BMW M3 Touring is nu al een cultauto, want het is de ultieme auto die alles kan dankzij een dikke zescilinder (zes cilinders, geen vier!), vierwielaandrijving en een hoop bagageruimte.

Natuurlijk, het gewicht is wat hoog voor een auto die krapper aanvoelt dan menig C-segment stationwagon, maar dat mag de pret niet drukken. Zeker niet omdat er potentie is voor meer.

Babyblauwe M3 Touring

Dat heeft Manhart al eens bewezen en bewijzen ze vandaag weer. In dit geval hebben ze een een BMW M3 Touring compleet omgebouwd met onderdelen die zij als een verbetering zijn. Het eerste wat ze doen is de standaarduitlaat met OPF erafhalen. In plaats daarvan is er een Remus sportuitlaat met ‘klappenfunktion’.

Er zijn diverse mogelijkheden, afhankelijk wat de wetgeving is in jouw land. Je kunt kiezen voor een downpipe zonder katalysator of eentje met 200-cels racekats. Alleen een OPF-delete is ook mogelijk.

Middels de MHtronik bypass-module heb je veel meer vermogen. Dat stijgt dan namelijk van 510 pk en 650 Nm naar 650 pk en 800 Nm. Er zijn maar weinig auto’s die zo’n vermogenstijging kennen, gewoon even 140 pk erbij chippen. Overigens is dat niet omdat Manhart beter is dan een andere tuner, maar het geeft vooral aan hoeveel marge er in het blok zit.

Verlagingsveren

Voor een betere wegligging is er een set verlagingsveren. Ja, dat lees je goed. Speciaal voor de M3 Touring heeft H&R namelijk in hoogte verstelbare veren die samenwerken met de standaard adaptieve dempers. Met de afstelling daarvan heeft Manhart nog wat gespeeld, chiptuning voor de schokdempers, als het ware.

De wielen moeten je smaak zijn. Het zijn Yido Performance Forged 1+ velgen. Voor zijn ze al 10,5×20 groot, met 285/30 ZR20 banden. Achter zijn ze 11,5×21 met 305/25 ZR21 banden. Inderdaad, dat is echt krankzinnig groot.

Dan de uiterlijke verfraaiingen: er zijn vooral heel erg veel versiersels van carbon. Kennelijk is er enorm veel vraag naar, dus wie is Manhart om daar niet aan te voldoen?

Items als een koolstofvezel splitter, spoiler, grille, aero flicks (?) en zelfs een M4 CSL motorkap kunnen geregeld worden voor je. Als kers op de appelmoes is er een Dekorset (geen Dekoset) om de mensen te laten zien dat jij een dikkere M3 Touring hebt. Tenslotte is er een setje matten en een Rolls-Royce-esque sterrenhemel, dan is ‘ie helemaal af.

