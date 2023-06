BMW M3 Touring door G-Power kan supercars pesten

Er zit dus nog veel meer dan 510 pk in de motor van een BMW M3 Touring, hoeveel precies laat G-Power je zien.

Er is eindelijk weer een BMW M Touring en wel in de vorm van de M3. Nu de Mercedes-AMG C63 en waarschijnlijk de Audi RS5 Avant (nieuwe RS4) hybride gaan, is de enkel door turbo’s versterkte zes-in-lijn voorin de M3 Touring (G81) een lekkere optie in zijn segment. Wel krijg je Touring enkel als de minst ‘puristische’ versie van de auto, namelijk de Competition xDrive, enkel met automaat en vierwielaandrijving. De reguliere M3 met achterwielaandrijving en handbak als Touring zou helemaal uniek zijn. Ach, zo kan je overal wel een negatieve noot bij zetten.

G-Power G3M Touring

Laten we namelijk wel wezen, het pretpakket van de nieuwe M3 met ruimte voor vijf plus hond, dat moeten we koesteren. G-Power laat nu ook hun magie los op de nieuwe Touring. De BMW tuner heeft al meerdere versies van de M3 (G80) en M4 (G82/G83) en dat toevoegen aan de Touring lijkt kinderspel te zijn.

De BMW M3 Touring door G-Power is ten eerste visueel dik gemaakt. Niet alleen vanwege het groene kleurtje waarin ‘ie gepresenteerd wordt -wat waarschijnlijk de nieuwe matte groentint van Individual is- ook omdat er allerlei carbon onderdelen aan toegevoegd zijn. Het meest merkwaardig zijn de carbon inlaten op de motorkap en de carbon power bulge boven het blok. Subtiel wordt de nieuwe M3 toch niet, dus kun je er maar beter iets diks van maken. Hurricane RS-velgen met gouden accenten maken het geheel af.

720 pk!

Zoals bijna elk tuningpakket kun je gaan voor drie stages. De eerste voegt 110 pk toe om op 620 pk en 750 Nm uit te komen. Stage 2 geeft je al 670 pk en 800 Nm, met dank aan software-upgrades en meer doorlating in de uitlaat. 670 pk is dus niet eens de grootste stap en dat is al even veel pk als de Lamborghini Murcièlago SV produceerde. De knaller is namelijk Stage 3: 720 pk en 850 Nm. Nog niet heel lang geleden waren dat verbluffende cijfers voor een beetje topmodel supercar. En nu krijg je het in een betrekkelijk compacte BMW stationwagon.

Het recept is heerlijk, de uitvoering kan je zo heftig maken als je wil. De BMW M3 Touring door G-Power is een lekkere krachtpatser.