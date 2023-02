Bad Boys 2-taferelen op brug in Rotterdam

Bad Boys 2-taferelen in Rotjeknor, het lijkt wel een Michael Boy-film! Maar dan iets minder extravagant.

Kennen jullie Bad Boys 2 nog? Een episch lange film welke bestaat uit heftige actiescénes waaromheen een flinterdun plot is gevormd. Natuurlijk, verlangen naar een plot in Michael Bay-film is net zoiets als verlangen naar kaviaar in een emmer van de KFC: het past er gewoon niet bij. Net als realisme voor petrolheads, dat gaat meestal ook voor geen meter. Want kennen jullie die scene uit Bad Boys 2 over die brug?

Bad Boys 2-taferelen

Een Ferrari 575M Maranello die constant volgas rijdt, 40 keer opschakelt, maar met moeite een Mack-vrachtwagen kan bijhouden. En niet zomaar een vrachtwagen, maar eentje met een oplegger met (alleen maar oude) auto’s erop. Waar ze uiteindelijk mee gaan kegelen.

Daar moesten wij aan denken bij het bericht van Politie Rotterdam Oost. Nou ja, ‘wij’. Daarmee bedoelen we @jaapiyo, specialist op het gebied van puike films, politieke statements en voorwielaandrijving. In plaats van op de MacArthur Causeway gebeurde het op de Van Brienenoordbrug. De politie trof daar namelijke een enorme ravage aan. Dat kwam door een kettingbotsing.

Vijf auto’s betrokken

Rond 19:45 gisteravond kwam de politie ter plaatse bij het ongeluk. Er waren vijf auto’s betrokken bij de crash. Dat kwam namelijk door loszittende lading die de op de weg terecht was gekomen. Geen speedboten, sedans of ander groot geschut, maar een matras. Of het een Elsach, Kuperus of Tempur is, kunnen we niet zo zien vanaf hier. De kenner mag zich uiteraard melden en ons uit de spanning halen, want wij zien het niet.

Aan de foto’s te zien was het een serieus incident. Met name die Seat is zwaar gehavend. Het lijkt erop dat de matras niet goed bevestigd was en is losgeschoten. Niet zozeer om twee schietgrage politieagenten in een 575M tegen te houden, maar meer vanwege nalatigheid. Of de schuldige is aangehouden, is nog niet bekend. Iemand zal vanochtend in elk geval niet lekker geslapen hebben.

Fotocredits: Politie Rotterdam Oost via Instagram.