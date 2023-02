Fikse boete voor bijrijder gebruik flits-app in Duitsland

Ook een passagier krijgt een boete bij gebruik van een flits-app in Duitsland.

Jarenlang was Duitsland het mekka voor de automobilist, maar ook daar wordt de vrijheid alsmaar beperkter. Meer en meer snelwegen zijn voorzien van een maximumsnelheid van 100, 120 of 130 km/u. En ook de flitspaal is bij onze Oosterburen populair.

Dan denk je: “ha, dan zet ik een flits-app aan als Waze of Flitsmeister”. Dat is echter sinds 2020 niet toegestaan in Duitsland. Er was altijd een ‘scheve’ uitzondering. Kijk, jij mag zelf die app niet gebruiken op je telefoon (al dan niet via Apple CarPlay). Maar, als een inzittende ’toevallig’ de app aan heeft, mag deze je wel waarschuwen voor een flitspaal verderop.

Flits-app ook verboden voor bijrijder in Duitsland

Althans, dat was altijd de consensus. Zo staat het ook ‘op internet’, dus is het waar. Maar wat blijkt, het mag helemaal niet! Dat komt door het precedent dat een rechter heeft geschapen, zo meldt 24auto. Het begon allemaal met een 64-jarige bestuurder (nog gewend aan het oude Deutschland) die bij Heidelberg werd aangehouden wegens een veel te hoge snelheid.

Bij de aanhouding, kwamen de agenten erachter dat de bijrijder van de hardrijder gebruik maakte van een flits-app. Daarvoor werd een boete uitgeschreven.

Hoger beroep

De hardrijder in kwestie weigerde deze echter te betalen en ging in hoger beroep. De rechter bij de Rechtbank in Karlsruhe oordeelde dat ook andere inzittenden de app niet mogen gebruiken. Ook voor hen is het gebruik van een flits-app illegaal. De boete dient dus gewoon betaald te worden.

Dus wat te doen als je door Duitsland rijdt? Simpel, je zet de flits-app uit. Gebruik je de navigatiefunctie van een flits-app, dan bestaat altijd de mogelijkheid om de flitsmeldingen uit te zetten. Mocht je op weg zijn naar de wintersport, in Oostenrijk is het gebruik van zo’n app wél toegestaan. In Zwitserland overigens absoluut niet (uiteraard).

Via: AD Auto

