De nieuwe Phantom lekt uit als olie uit een oude Rolls

Het plaatje is een beetje scheef, maar dit zijn naar verluidt de eerste beelden van de nieuwe Rolls-Royce Phantom.

We kijken met smart uit naar de nieuwe topper van Rolls-Royce, want het is toch een soort apex predator in de autowereld. Oké, velen onder jullie zullen warmer worden van een volbloed sportwagen dan van de luxe-slee maar toch: de Phantom is iets speciaals. Dat geldt eens te meer nu hij in tegenstelling tot de vorige generatie geen concurrentie meer heeft van Maybach.

De vorige generatie van het slagschip kwam uit in 2003 en was de eerste Rolls-Royce die volledig ontstond onder de bezielende leiding van BMW. Eigenlijk al vanaf het eerste begin degradeerde de Phantom de Maybach 57 én 62 tot de uit de kluiten gewassen S-Klasse’s die het waren. Elke zichzelf respecterende rapper wilde er direct een hebben. Het fantoom hield het dan ook behoorlijk lang vol, want pas begin dit jaar liep de laatste van de band.

Het duurt nog even voordat de nieuwe Phantom op de markt komt, maar we hebben nu de eerste foto’s van het apparaat dankzij de Chinese site AutoHome. Daarmee is het bewijs geleverd: fantomen verschijnen wél op foto’s. Helaas zijn de kiekjes in kwestie niet al te best van kwaliteit. Het lijken foto’s te zijn van de digitale borchure van de nieuwe opper-Rolls. Desalniettemin kunnen we al enkele dingen vaststellen.

De Phantom VIII wordt geen cultuurschok voor klanten die al een Phantom VII gewend zijn. In grote lijnen ziet het ontwerp er min of meer hetzelfde uit. De neus is wel wat ranker dan bij de vorige generatie, die weleens vergleken werd met een SRV-truck. Voor onze lezers geboren na circa 2000: SRV-trucks waren rijdende supermarkten (soort van), dus die vergelijking was niet flatteus.

Ook het interieur lijkt erg op wat we al gewend zijn, hoewel er uiteraard wel de nieuwste snufjes die BMW te bieden heeft in zullen zitten. Dat geldt ook voor het geraamte van de Roller overigens, want daarvoor wordt een greep gedaan naar BMW’s nieuwe CLAR-platform dat ook gebruikt wordt voor de nieuwe 5-, 7- en toekomstige 3-serie.

Naar verluidt wordt over 1,5 week definitief het doek van de nieuwe Phantom afgetrokken. Daarna zal het ook nog wel even duren voordat de eerste Phantom’s worden geleverd aan klanten. In de tussentijd zullen die zich zodoende moeten behelpen met de Ghost (rijtest).