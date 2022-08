Officieel: Audi RS6 gaat hybride én elektrisch

Er komt nog een Audi RS6, maar dan hybride en elektrisch. De huidige is de laatste met enkel een verbrandingsmotor.

Audi vierde recent met veel bombarie het 20ste jaar van de Audi RS6. De auto is immers retepopulair en dat mag gevierd worden. Zo deden wij ook even een duit in het zakje met alle RS6 varianten op een rij.

Audi RS6

De huidige generatie Audi RS6, die we sinds 2019 kennen, is misschien wel populairder dan ooit. Niet in de laatste plaats vanwege de good old vierliter V8 met 600 pk. Nou is dat al technisch een soort downsizing omdat de RS6 uit 2008 een V10 had, maar het is alsnog wel een lekker dikke motor. En de aandrijving wordt enkel verzorgd door die motor, het enige hybride wat je gaat vinden is een 48V Mild Hybrid systeem.

Audi RS6 gaat hybride en elektrisch

Dat gaat veranderen. Audi’s R&D-baas Stephan Reil zei tegen Wheels dat de aankomende generatie Audi RS6 niet meer volledig afhankelijk is van een brandstofmotor. Het topmodel van de Audi A6 krijgt een plug-in hybridesysteem mee. Dit model staat op de planning voor 2026. We kunnen dus sowieso nog vier jaar genieten van de RS6 zonder hybride aandrijving.

Dat wordt de volgende generatie in 2026, met als codenaam ‘C9’. De opvolger daarvan met als codenaam C10 gaat nog een stapje verder: die wordt volledig elektrisch. Reil zegt dat dit de manier is om de RS6 alsnog in leven te houden, ook al veranderen de tijden. Vrees niet trouwens, de Audi RS6 C10 staat pas voor ergens na 2030 op de planning.

Het is dus nog niet helemaal klaar met de verbrandingsmotor, maar hybride wordt het nieuwe normaal voor de Audi RS6. Geniet er nog even van.