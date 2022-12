ABT ziet toekomst in waterstof: neemt ze in productie

ABT en waterstof zijn gewoon de toekomst. Of beter gezegd, een toekomst.

Nou, maakt u allen de borst maar nat. Er is namelijk nieuws te melden over waterstof, net op het moment dat alle comment-secties besloten hebben dat elektrische auto’s die toekomst gaan worden.

Nu kun je waterstofauto op meerdere manieren bekijken. Zo heeft BMW ooit een Hydrogen 7 gehad met een V12 en test Toyota een Corolla met waterstof-verbrandingsmotor. Maar dat zijn uitzonderingen (die nota bene niet in productie zijn). De waterstofauto heeft de meeste kans in combinatie met een elektromotor. Een waterstofauto (FCEV) is dus ook gewoon een elektrische auto.

ABT E-Line ziet toekomst in waterstof. Dat doen ze niet middels een tweetende CEO, maar ze nemen het model gewoon ‘in productie’ (die haakjes komen we zo op terug). Mocht je ABT E-Line kennen, dat is de duurzame tak van ABT Sportsline. ABT houdt zich (in samenwerking met onder andere elektrospecialist Schaeffler) bezig met alternatieve aandrijflijnen. Voor vandaag hebben we een Volkswagen!

ABT waterstof

De reden dat ABT E-Line deze weg bewandelt is simpel: acteiradius en laadtijden. Natuurlijk, dit gaat al de goede kant op. Maar zelfs de allerbeste EV’s ter wereld hebben maar 700 km range (theoretisch). Vergeet ook niet dat dat extreem dure auto’s zijn met waanzinnig grote accupakketten. Elektrische auto’s met een batterij is dus voor veel auto’s een goede alternatief, maar zeker niet voor alle auto’s.

ABT heeft even zitten reken en kwam tot de conclusie dat voor logistieke doeleinden er veel busjes zijn die gemiddeld 800 km per dag rijden. Omdat zonder laden te kunnen doen, zal het accupakket ongeveer 300 kWh moeten zijn. Natuurlijk, gisteren zagen we dat Mercedes ongeveer 475 km reed op een acculading, maar houd er rekening mee dat die bus leeg was en dat men ‘op eieren’ reed. Als je gewoon normaal rijdt met volle belading en in de winter ga je dat nooit halen, natuurlijk. Maar die situaties komen wel voor.

Wanneer?

Daarom heeft ABT een Sprinter op waterstof. Althans, de afbeeldingen laten een Sprinter zien, maar volgens ABT zijn er twee elektrische Transporters (eTransporters) omgebouwd naar waterstof. De accu’s zijn er uitgehaald. In plaats daarvan zijn er twee tot zeven waterstoftanks. Als je gaat voor het hoogste aantal, dan is de range groter dan een TDI!

Kijk, de ABT bus op waterstof lijkt nog het meest op deze Crafter HY Motion uit 2019

Het is niet alleen dat ABT de auto’s heeft omgebouwd. De auto’s worden gebouwd met kleinserie in gedachte en serieproductie in het achterhoofd. De waterstof-ABT’s zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen. Wanneer ABT waterstof in serieproductie neemt, is nog niet duidelijk.

