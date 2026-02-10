Genesis landt in Nederland en hier kan jij ze vinden

Drie nieuwe premiummers die je vanaf nu ook op Nederlandse bodem kunt tegenkomen.

Alsof het premiumsegment nog niet vol genoeg stond, schuift er in 2026 een nieuwe gast aan tafel. Geen luidruchtige binnenkomer, maar eentje die beleefd klopt, zijn schoenen uitdoet en vraagt of hij iets kan inschenken. Genesis, de luxe tak van Hyundai, maakt dit jaar zijn officiële entree in Nederland en wel met maar liefst drie modellen.

Luxury High Performance

Het was al langer duidelijk dat Genesis zijn vleugels zou uitslaan richting ons koude kikkerlandje. Enige tijd leek daarbij vooral de GV60 het voortouw te nemen. Maar Genesis brengt ons ook de GV70 en de G80, uiteraard allen elektrisch. Stuk voor stuk bekroond, strak vormgegeven en technologisch bij de tijd.

Toch draait het merk bewust niet om dikke cijfers of absurde sprinttijden. Genesis spreekt liever over “Luxury High Performance”: performance als vertrouwen en controle, luxe als verfijning en emotie. Het resultaat moet een rijervaring zijn die natuurlijk aanvoelt, zonder dat je het gevoel hebt iets te moeten bewijzen. Klinkt goed!

Genesis heeft zijn Europese basis al sinds 2021 in Frankfurt en voelt zich inmiddels zichtbaar thuis in landen als Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Voeg daar in 2026 nog even Nederland, Italië, Frankrijk en Spanje aan toe, en de kans dat je “per ongeluk” een Genesis tegenkomt onderweg is ineens een stuk groter dan nul.

Waar je moet aanbellen?

Genesis gaat in Nederland met twee namen samenwerken. Broekhuis en Zeeuw & Zeeuw. Broekhuis, actief in Midden- en Noord-Nederland, opent naar verwachting in het voorjaar van 2026 als eerste Genesis-vestiging. Zeeuw & Zeeuw zal later dat jaar volgen met een brandstore in Rotterdam, gericht op Zuid-Holland, Utrecht en Brabant.