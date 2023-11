Banen weg bij Volkswagen door grote reorganisatie

Die reorganisatie en het schrappen van de banen moet miljarden opleveren

Het is niet altijd leuk om werknemer te zijn bij een groot bedrijf. Je weet dat het enige doel van zo’n firma is om zo veel mogelijk winst te maken en als je slechts een pion bent in het hele spel, is de kans zeer groot dat je ooit opgeofferd wordt.

En dat lijkt nu het geval te zijn bij Volkswagen. Daar gaan mogelijk vele banen verloren om het rendement te verhogen. Automotive-online schrijft erover, maar ook zij weten nog niet om hoeveel banen het gaat. Maar aangezien de hele reorganisatie 10 miljard moet opleveren, zullen het er niet weinig zijn.

Banen weg bij Volkswagen

Het doel van de reorganistie is om goedkoper elektrische auto’s te kunnen maken. Volkswagen zet in op een rendement op de verkoop van 6,5 procent in 2026, een verdubbeling vergeleken met het huidige rendement.

Volkswagen heeft het lastig met de verminderde verkoop van ev’s. Eerder werden er al flink wat banen geschrapt in de fabrieken waar die stofzuigers onder meer de ID.3, 4, 5 en 7 worden gemaakt. Volkswagen is niet meer concurrerend, omdat de elektrische modellen simpelweg te duur zijn.

Overigens is het schrappen van de banen niet de enige manier waarop Volkswagen efficiënter te werk wil gaan. Zo gaat het merk zich vooral richten op volumemodellen. Types als de Arteon, waar er maar weinig van worden verkocht, gaan eruit. Er blijft slecht een klein aantal kernmodellen over die goedkoper te bouwen zijn.

Daarbij moeten de zustermodellen van onder meer Skoda, Seat en Cupra meer op 1 lijn komen te liggen met de vergelijkbare Volkswagens. Ook dat zal veel flink veel schelen in de kosten, zodat de klant uiteindelijk goedkoper zo’n elektrische Volkswagen kan kopen.

Kortom. het wordt er niet leuker op daar in Wolfsburg. Maar wel goedkoper.

Met dank aan Michael voor de tip!