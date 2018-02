“We gaan niet lopen wachten op Red Bull Racing”

Oooooh snap!

Het volgende en misschien wel laatste hoofdstuk in de turbulente relatie tussen Red Bull Racing en Renault is begonnen. Als sinds het succes bij Red Bull Racing een beetje opgedroogd is na de vier titels van Sebastian Vettel, woedt er soort koude oorlog tussen de Oostenrijkse renstal en de Franse fabrikant. Wie je daarvan de schuld geeft, hangt af van je perspectief. Je zou kunnen zeggen dat de aanhoudende kritiek van Red Bull terecht was, omdat Renault maar gewoon een betere motor had moeten bouwen de afgelopen jaren. Het is immers het hoogste niveau van de autosport. Anderzijds had Red Bull Racing ook wat meer elegant om kunnen/moeten gaan met de partij waarmee ze in het verleden zoveel overwinningen gevierd hebben. Afgaande op het verleden komt en gaat dominantie in de F1 nou eenmaal. Je wint samen en je verliest samen…

Enfin, na jaren van verbaal huiselijk geweld, lijkt de scheiding onvermijdelijk te zijn. Dit jaar rijdt Red Bull’s zusterteam Toro Rosso al met Honda motoren. Velen zien het als een opstapje voor de Japanners om in 2019 mogelijk ook het ‘grote team’ van motoren te voorzien. Een andere mogelijkheid is nog altijd de optie Aston Martin. Kan de sponsor zelf (of met een partij als Cosworth) een motor ontwikkelen? Kan het alsnog gebeuren dat een Mercedes-motor onder de merknaam Aston Martin in de Red Bull komt te liggen? Afgaande op uitspraken van Toto Wolff lijkt dat laatste onwaarschijnlijk, maar wie weet hoe het balletje rolt. Een derde optie die een beetje uit beeld verdwenen is, maar altijd maar boven de markt blijft hangen is de entree van VAG in de F1 via Red Bull Racing.

Kortom, zoals Christian Horner zelf onlangs al aangaf, liggen alle opties open. Maar waar blijft die goede oude partner Renault in dit hele verhaal. Wel, de Fransen hebben er inmiddels ook genoeg van om aan het lijntje gehouden te worden en heeft Red Bull Racing nu een deadline gegeven. Renault Sport chef Cyril Abiteboul zegt tegen Autosport:

We are not going to hang around forever. I know what Christian is referring to when he says that he has options. He’s absolutely right. Like him I read contracts, and I know the obligation we have towards the sport. There is one thing that is clear, and that is planning, and there will be a deadline for Red Bull Racing to define what they want for the future. It’s available, it’s in the sporting regulations. I believe that by the end of May there needs to be some clarity as to who is supplying which team – which supplier is supplying which customer team. As far as we are concerned, that will be the deadline.

Abiteboul verwijst naar Appendix 9 van de FIA’s Sporting Regulations, die gaat over het (verplichte) leveren van motoren door fabrikanten aan een minimaal aantal klantenteams (als die daar naar vragen). Officieel moeten deze deals op 15 mei bevestigd worden aan de FIA. In realiteit wordt er echter niet zo zwaar aan getild: de switch van Toro Rosso en McLaren van vorig jaar kwam veel later tot stand. Met andere woorden, Cyril verstopt zich enigszins achter de regeltjes om Red Bull de duimschroeven aan te draaien.

Eerlijk gezegd begrijpen we de opstelling van Renault wel. Als ze dit niet op deze manier doen staat dadelijk de hele tweede helft van jaar in het kader van ‘welke motoren gaat Red Bull volgend jaar gebruiken’. Daar wil Renault natuurlijk niks van hebben: graag of heel niet. Recsept.