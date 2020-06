BBR MX-5 Super 225 doet bijna de Honda S2000 na

De BBR MX-5 Super 225 doet bijna het onmogelijke.

De ‘nieuwe’ BBR MX5 Super 225 doet ons denken aan de ‘oude’ Honda S2000. De Honda S2000 is een van de automobiele pareltjes uit de moderne autoindustrie. Althans, de F20C motor. Honda bewees met de NSX en Integra Type-R dat ze wel degelijk rijders auto’s konden maken, maar bij de S2000 hadden ze er minder zin in.

F20C

De F20C-motor is het hoogtepunt van de auto. Zeer compact, betrouwbaar én in staat om 9.000 toeren te draaien. Zolang de S2000 op de markt was, was het de auto met het hoogste specifieke vermogen (pk per liter) en de auto die de meeste toeren kon draaien. Pas toen de S2000 uit productie ging in 2009 wisten Porsche (911 GT3) en Ferrari 458 Italia Honda te evenaren.

Maar nu is er de BBR MX-5 Super 225 die de S2000 bijna evenaart. BBR staat voor British Bodie Racing en het bedrijf is al jarenlang actief als (onder andere) MX-5 tuner. Het niveau van hu tuning staat op een hoog peil, bijna ‘OEM’, net zoals Prodrive, Cosworth of Litchfield, bijvoorbeeld.

De auto die ze onder handen hebben genomen is niet een nieuwe MX-5, maar eentje van de vorige generatie, de zogenaamde ‘NC’-generatie (voor de ND hebben ze ook S2000-esque tuning). Het model van na de facelift heeft een 2.0 die normaliter er 160 pk uitperst. In het geval van de BBR MX-5 Super 225 is dat ietsje meer. De motor is dan ook flink onder handen genomen met een nieuwe inlaatspruitstuk, cold air intake en natuurlijk een uitlaat met minder restricties. Ook de nokkenassen zijn nieuw en een stuk ‘wilder’.

Het resultaat bij deze BBR MX-5 Super 225 is een maximum vermogen van 227 pk bij 7.550 toeren. Het maximale draaimoment bedraagt 236 Nm bij 5.950 toeren. Daarmee zit de BBR MX-5 heel erg dichtbij de waarden van de S2000. Sterker nog, qua koppel doet de getunede japanner het aanzienlijk beter. Vanaf 3.000 staat er namelijk al minimaal 203 Nm klaar, iets waarbij je in de S2000 aanzienlijk meer toeren moest maken.