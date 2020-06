Gelukkig maar: McLaren kan weer eventjes vooruit

Een oplossing voor de lange termijn is het niet, maar McLaren kan weer tenminste eventjes vooruit kijken.

Binnen enkele weken honderden miljoenen euro’s bij elkaar sprokkelen. Dat is de taak die McLaren vorige week bleek te hebben. Het bedrijf wil namelijk (nogmaals) bepaalde bezittingen panden verkopen of verpanden en startte daar onlangs een juridische procedure voor. Om het even zacht te omschrijven: McLaren zit in geldnood.

Die juridische procedure leek vorige week een kwestie van leven en dood te zijn. Dat als de rechter niet binnen enkele weken tot het juiste oordeel zou kunnen komen, het bedrijf dan geen liquide middelen meer zou hebben en dus de rekeningen niet meer kon betalen. En uiteindelijk failliet zou gaan.

Gelukkig blijkt er toch nog een extra optie te zijn. De Nationale Bank van Bahrain blijkt namelijk 164 miljoen euro te hebben geleend aan de noodlijdende autofabrikant en het F1-team. Daarmee heeft McLaren een beetje geld in kas, om op z’n minst vooruit te kunnen kijken naar bijvoorbeeld de eerste F1-race van het aanstaande weekend.

Een langetermijnoplossing is het natuurlijk niet. Op een gegeven moment moet McLaren die lening gewoon weer terugbetalen. Maar het neemt wel wat druk van de ketel af voor het bedrijf. Die juridische strijd met de investeerders is bijvoorbeeld niet meer zó belangrijk als eerder werd gedacht.

Volgens de BBC vroeg McLaren zelf om de lening om de tekorten op de korte termijn weg te kunnen werken. Voor wie zich afvraagt waarom er bij deze specifieke bank werd aangeklopt: Mumtalakat Holding Company is aandeelhouder bij zowel McLaren als de bank. Met deze lening kan de autofabrikant dus nog even vooruit, maar die rechtszaak gaat vooralsnog gewoon door.

Foto: McLaren Senna van @Spotcrewda, via Autojunk.nl.