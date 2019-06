Mazda MX-5 gaat de Honda S2000 achterna

Zo is 'ie helemaal af.

De Mazda MX-5 is een zeldzaam pretpakket op de Nederlandse markt. Natuurlijk zijn al lang niet meer écht goedkoop, maar als je ziet welke hardware je ervoor terug krijgt, mag je niet klagen. Een lichtgewicht cabriolet met achterwielaandrijving is een vrij uniek autotype. Het is niet dat Mazda het platform kan delen met een Mazda 3, of iets dergelijks.

Een nadeeltje van een puik chassis is dat je merkt dat de auto meer vermogen aan kan. En als je meer vermogen hebt, wil je vaak ook een paar andere dingen aanpassen. Dat is een groot voordeel, want voor de Mazda MX-5 zijn namelijk enorm veel onderdelen te verkrijgen. De Britse tuner BBR levert al sinds jaar en dag spulletjes voor de MX-5. Sterker nog, hun turbokits werden met goedvinden van de Britse importeur verkocht via de Mazda dealers in het Verenigd Koninkrijk. Voor 2019 heet BBR twee nieuwe paketten samengesteld.

Het eerste pakket is de ‘Super 200’. Zoals de naam doet vermoeden is deze voorzien van 200 pk. Het is eigenlijk iets meer, 202 pk om precies te zien. Dat vermogen wordt verkregen door een andere luchtinlaat, sportuitlaat, K&N sportfilter en een StarChip ECU. Het koppel gaat omhoog naar 224 Nm. Voor de context, een standaard MX-5 met 2.0 motor heeft 184 pk 210 Nm. Dit pakket kost 1.445 pond, gemonteerd en wel. Ben je zelf handig, kun je het voor 1.245 pond laten bezorgen.

Het tweede pakket is de ‘Super 220’. Deze bestaat uit hetzelfde pakket als de Super 200, maar dan met extra upgrades, zoals gewijzigde nokkenassen en nieuwe klepveren. Op benzine met octaangetal 99 is het mogelijk 220 pk op te wekken. Daarmee komt de Mazda MX-5 dichtbij het (specifieke) vermogen van de Honda S2000. Het is voor het eerst dat BBR de 100 pk per liter weet te halen zonder de motor grondig aan te passen of te voorzien van drukvulling. Dat is best een prestatie, zeker als je je bedenkt dat je 12 maanden garantie op de tuning krijgt, 24 of 36 is eventueel ook mogelijk. Het Super 220 pakket vereist een investering van 2.235 pond.