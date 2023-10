BBS vraagt WEER faillissement aan

Kommt schon Leute, seid ihr schon wieder pleite? BBS vraagt weer eens een faillissement aan!

Van alle velgenmerken is BBS een oudgediende. Het merk werd in 1970 opgericht en was aanvankelijk bezig voor de autosport. Later ging men ook velgen maken voor personenauto’s, zowel af-fabriek als aftermarket.

Sommige mensen – waaronder mensen op de Autoblog-redactie – hebben een ingebouwde jeuk die alleen gekriebeld kan worden door een setje BBS-wielen onder hun auto te monteren.

BBS is bekend vanwege legendarische en iconische wielen als de Super RS en LM. Maar ze doen heel erg veel meer dan dat. Ze zijn namelijk ook een beetje het Spyker van de velgenwereld.

Bloedmooie techniek, maar ze gaan echt constant failliet. Om vervolgens weer een doorstart te maken. BBS heeft zojuist voor de vierde keer in zijn bestaan een faillissement aangevraagd.

Waarom vraagt BBS faillissement aan?

Uiteraard is er weer een legitieme reden. BBS heeft te kampen met hoge energiekosten. Daarbij kiezen mensen minder snel een duur setje wielen onder hun Heilige Koe.

Het komt wel degelijk als een verrassing dat ze wéér failliet zijn gegaan. In 2021 nam KW Automotive namelijk de boel over. Deze toko kennen jullie van de schroefsets. Wat dat betreft zijn de twee merken heel erg complementair.

Het grote probleem is dat ze gewoon te lui zijn geweest. Al jaren voert BBS dezelfde modellen qua velgen. Waar sommige merken 50 tot 100 verschillende modellen hebben, heeft BBS in Europa er minder dan 10 en de laatste modellen toevoegingen zijn ook alweer een paar jaar oud. De TL-X is een uitzondering, maar alleen voor pick-ups en de RT-U (een soort E88 voor de straat) is alleen onthuld, doch niet leverbaar.

Het enige dat KW Automotive gedaan heeft de website vernieuwen, een paar kleurtjes toegevoegd voor de CI-R velg en de prijzen flink verhogen. That’s it.

Minder OEM, meer aftermarket

Tegelijkertijd ging BBS zich minder richten op de OEM-markt. Dat is een heel erg lastige. Als de markt goed gaat, floreert een toeleverancier als BBS enorm mee. Het probleem is dat je ook enorme financiële schade kan oplopen als de vraag ineens opdraagt, zoals met Covid-19 het geval was. Dat was de laatste keer dat BBS failliet ging.

Overigens gaat het nu om BBS in Europa. BBS Japan (dat de Super RS en LM bouwt) is een apart bedrijf en staat los van deze kwestie. Dus doorsparen voor die wielen loont altijd de moeite. Of men een doorstart gaat maken, is niet bekend. Maar het zou wel passend zijn met de Spyker-analogie.

Via: Automotive Online.

Met dank aan Koos voor de tip!