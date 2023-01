Lightyear in slecht weer, prodcuti

Ai, is dit het begin van het einde voor Lightyear?

Als vaderlandslievende Nederlander gun je automerken van eigen bodem natuurlijk het allerbeste. Als Donkervoort het goed doet, mag je daar gerust een beetje trots op zijn. Ook al heb je daar zelf op geen enkele wijze aan bijgedragen. Helaas is Donkervoort een grote uitzondering. Spyker is nog ver gekomen, maar ook diep gevallen.

Lightyear

Naast Donkervoort hebben we momenteel nog één andere autofabrikant in Nederland: Lightyear. Ze hebben zichzelf op de kaart weten te zetten met hun revolutionaire zonneauto. Inmiddels zijn ze ook aan een betaalbaar model bezig: de Lightyear 2. Daar zouden zich al 40.000 mensen voor ingeschreven hebben.

Productie stopgezet

Helaas voor iedereen die Lightyear een warm hart toedraagt is er nu slecht nieuws: de productie van de Lightyear 0 is stopgezet. Niet tijdelijk, maar defintief. Nu zouden daar sowieso maar 100 exemplaren van gebouwd worden, maar die kostten wel €250.000 per stuk. Dat is toch €25 miljoen aan omzet.

Uitstel van betaling

Vanwege financiële problemen is Lightyear nu genoodzaakt de stekker uit de Lightyear 0 te trekken. Atlas Technologies B.V., de dochteronderneming die verantwoordelijk was voor de productie van de Lightyear 0, heeft uitstel van betaling aan moeten vragen. Dat geeft Lightyear zelf toe in het persbericht.

Positieve draai

Dit is natuurlijk geen vrolijk verhaal, maar toch weet Lightyear er nog een positieve draai aan te geven. Boven het persbericht staat namelijk ‘Lightyear besluit volledig te focussen op de Lightyear 2’. Zo kun je het ook bekijken…

Teaser voor de Lightyear 2

Personeel

Lightyear lijkt het wel slim gespeeld te hebben met dochterondernemingen, zodat niet meteen de hele toko omvalt. Atlas Technologies heeft overigens wel 600 man personeel in dienst, dus dat is niet niks. Het is nog niet bekend wat hun lot is.

Valmet Automotive

Dit is niet alleen slecht nieuws voor het personeel van Ligthyear, maar ook voor het Finse Valmet Automotive. Zij zouden de Lightyear 0 namelijk produceren. Bij VDL Nedcar zullen ze achteraf wel blij zijn dat Lightyear hen passeerde, ander zouden zij nu met de gebakken peren zitten.

Megaorder

Vorig week leek alles er juist nog rooskleurig uit te zien voor Lightyear. Toen werd bekend dat ze een megaorder van 10.000 auto’s hadden gekregen van leasemaatschappij Arval. Die bestelling hoeft nog niet geschrapt te worden, want dat gaat over de Lightyear 2.

Investeerders

Om te zorgen dat die auto wél geproduceerd wordt moeten er nog wel wat investeerders overgehaald worden. Dat kan nog wel eens lastig worden met de huidige stand van zaken. Laten we hopen dat het toch weer goedkomt met Lightyear. Één Nederlands automerk dat roemloos ten onder gaat na jaren van financieel gegoochel en loze beloftes is wel genoeg.