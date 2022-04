Beckham geeft Jaguar als huwelijkscadeautje. Wat lief!

David Beckham geeft een Jaguar als huwelijkscadeautje. Dat is heel erg attent.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er onlangs een Beckham getrouwd is. En als dat wel het geval is: niet getreurd, kan gebeuren. Ondergetekende was het ook eventjes helemaal kwijt. Het gaat in dit geval om Brooklyn Beckham (vernoemd naar de wijk waar hij verwekt is) en Nicola Peltz (actrice).

Het huwelijk tussen de twee was dan ook een groot evenement. Zelfs CNN had het erover hoe duur de Valentino-jurk was. Wij zijn niet direct geïnteresseerd in die twee, maar wel in het automobiele cadeautje van papa Beckham.

Nicola Peltz is gekleed in het wild, het achterhoofd is eigendom van Beckham.

Jaguar XK120

Het gaat namelijk om een Jaguar XK120! Dat is namelijk een van de mooiste Jaguars ooit gebouwd. En daarmee ook een van de mooiste auto’s ooit gebouwd. Maar ja, er zullen vast mensen zijn die ‘m veel te goedkoop vinden en veel te smerig. Je geeft toch ook geen slof Belinda Menthol als huwelijkscadeau?

Daarom is het een gemodificeerd exemplaar. De iconische roadster is namelijk gerestaureerd, gemoderniseerd én voorzien van… een elektromotor. De legendarische 3.4 liter zes-in-lijn is eruit gehaald en daarvoor in de plaats is er een generieke tandenborstel-motor in gekomen.

Lunaz Design

De auto is omgebouwd door Lunaz Design. Dat ze een belangrijk deel van het karakter van zo’n klassieker verwijderd hebben, wil nog niet zeggen dat het geen vakmanschap is. Zie deze auto als het voetbal van Atletico Madrid onder Simeone. De liefhebber walgt ervan, maar het is wel effectief. In dit geval is de techniek van de Lunaz Design Jaguar XK120 in eigen beheer ontwikkeld.

Zoals gezegd is de auto ook aangepast aan de moderne tijd. Omdat er geen geweldig geluid te horen is, kan Brooklyn nu via Apple CarPlay naar het verzamelde werk van zijn moeder luisteren. Ook is er nu stuurbekrachtiging, zijn er (veel) betere remmen en is er airconditioning. Naar verluidt kostte dit cadeautje van David Beckham zo’n 450.000 pond.

Fotocredits: M.A.D. Automotive via Instagram.