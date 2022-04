Mercedes EV haalt 1.000 km op één accu (in het echt)

Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. Deze Mercedes EV haalt 1.000 km op zijn sloffen 1.008 zelfs!

Elektrische auto’s worden beter en beter. Mede daardoor zijn ze dan ook veel interessanter voor veel mensen. Een groot struikelblok is (binnenkort ‘was’) de accu. Dankzij de lage energiedichtheid heb je een enorm grote (en dus zware) accu nodig om een beetje actieradius te hebben.

Maar de techniek is nog jong en voor veel verbeteringen vatbaar. Bij Mercedes kijken ze niet alleen naar de motor en accu, maar ook de auto eromheen. Mede daardoor zien de Mercedes EQE en EQS er zo kenmerkend uit. Met de EQXX gaan ze nog wat verder. De EQXX is een soort rijdend laboratorium waar Mercedes ervaring op doet qua EV’s.

Mercedes EV haalt 1.000 km op volle accu

De EQXX is redelijk smal, vrij lang en zeer gestroomlijnd. Daardoor is de luchtweerstand erg laag. Dat is vervolgens weer goed voor het energieverbruik. Want hoe minder weerstand er is, hoe minder hard de motor hoeft te werken en dus hoe minder de accu leeggehaald wordt.

Normaal gesproken is een verbruik van onder de 25 kWh/100 km al erg efficiënt. Als je heel erg je best doet (80 achter een vrachtwagen rijden) kun je wellicht 20 halen (ook afhankelijk van de auto uiteraard).

Maar de EQXX doet er een schepje bovenop. Die haalt 10 kWh/100 km. Daardoor is de range meer dan 1.000 km!

Niet theoretisch

Normaal gesproken zijn dit soort uitspraken van de marketingafdeling. Onder het motto: ‘volgens een bepaalde theoretische test moet ‘ie het halen, dus is dat de opgvave.’ In het geval van de Mercedes EQXX is nu de daad bij het woord gevoegd.

Mercedes plande namelijk een rit van Sindelfingen (waar de EV-afdeling van Mercedes zit) naar Cassis, Frankrijk. Er is voor gekozen omdat je dan hoogteverschillen, steden, dorpen, B-wegen, snelwegen en zelfs onbegrensde Autobahn voor je kiezen krijgt.

Uiteindelijk lukte het de Mercedes EQXX, mede dankzij de zonnepanelen op het dak, die goed zijn voor 25 km aan extra range. Dus ja, deze elektrische auto accu heeft genoeg capaciteit voor een rit van 1.000 km. Nu rijst bij ons de vraag: zijn ze ook terug gereden op één lading?

