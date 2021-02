'Tesla worstelt met gigantische vertraging Duitse Gigafactory' - Autoblog.nl

In juli moeten de eerste Model Y’s uit de Duitse Gigafactory rollen, maar Tesla schijnt met gigantische vertraging te worstelen.

Vorig jaar verkocht Tesla de meeste EV’s van alle autofabrikanten, maar dat is voor de fabrikant geen reden om het rustig aan te doen en te genieten van het succes. Veel concurrenten proberen immers een graantje mee te pikken van die EV-markt. Volkswagen is momenteel een van de grootste bedreigingen voor de Amerikanen, mogelijk hebben de Duitsers ze dit jaar al ingehaald.

Tesla moet dus goed zijn best doen om die koppositie te behouden. Daarom bouwt het bedrijf nu volop fabrieken die het bedrijf Gigafactories noemt. De eerste buiten de VS staat in China, die is al operationeel. Zij het nog niet op volle kracht. De tweede buitenlandse komt in Duitsland te staan. In juli moeten hier de eerste Model Y’s van de band komen rollen, uiteindelijk moeten hier jaarlijks een half miljoen EV’s in elkaar geknutseld worden.

Alhoewel, dat is de planning. Het lijkt er nu op dat die planning niet geheel gehaald gaat worden. Automotive News Europe claimt namelijk dat Tesla met ‘gigantische vertraging’ worstelt met de Duitse Gigafactory. ‘Cruciale gebouwen’ zouden nog niet zijn geplaatst, al is het niet geheel duidelijk om wat voor cruciale gebouwen het gaat. Of hoe lang dat uitstel dan is.

Daarnaast geeft Tesla zelf toe ‘beperkte ervaring’ te hebben als het gaat om het produceren van auto’s buiten de Verenigde Staten. Door onder meer problemen met het naleven van de wetten en regels en het zoeken van nieuwe werknemers, zouden bepaalde deadlines niet gehaald kunnen worden.

Tesla wil in Duitsland niet alleen auto’s fabriceren, maar ook accu’s. Daarom krijgt het bedrijf volgens een eerder gerucht een miljard euro van de Europese Unie en de Duitse overheid. Het feit dat Tesla die subsidie krijgt, is niet zonder controverse. De subsidie is namelijk bedoeld voor Europese bedrijven, terwijl Tesla zoals we weten niet echt Europees is. Kennelijk vindt de Europese Commissie het ook prima als je alleen een fabriekje hebt in Europa.

Hier wordt het alleen een beetje interessant. Tesla krijgt namelijk subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe accu’s. Je zou dan ook denken dat het plaatsen van zo’n accufabriek prioriteit heeft voor Tesla. Maar volgens Automotive News Europe heeft Tesla helemaal nog geen aanvraag ingediend bij de gemeente om zo’n accufabriek te kunnen bouwen.

Tesla zou dat natuurlijk alsnog wel kunnen doen. Het blijft wel saillant dat ze daar geen haast mee lijken te hebben. Misschien wacht Tesla eerst af tot dat subsidiebedrag rond en definitief is? Dat Tesla namelijk subsidie krijgt, staat vast. Alleen over de hoeveelheid bestaat nog onzekerheid, zegt een woordvoerder van het Duitse ministerie voor Economische Zaken.

