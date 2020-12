Bugatti 35 Type D is fantastische retrocreatie - Autoblog.nl

Modern met klassiek combineren? Zo doe je dat!

Afgezien van de grille staan de huidige Bugatti’s mijlenver af van de sigaarvormige auto’s waar Bugatti in de jaren ’30 furore mee maakte. Ook op andere vlakken heeft Bugatti weinig meer van doen met het originele merk, maar zo werkt het nu eenmaal. In de marketing is een iconische naam ten slotte goud waard.

Special Editions

Bij Bugatti wordt de historie er dan ook regelmatig bijgehaald. Zo zijn diverse coureurs en prominente figuren uit de geschiedenis van Bugatti geëerd met een eigen special edition. Uiteindelijk heeft Bugatti zo veel special editions uitgebracht dat ze nog net niet toegekomen zijn aan de schoonmaaksters.

Baby Bugatti

Een nog concretere verwijzing naar het verleden was de Baby Bugatti. Dit is identiek aan de Type 35, alleen dan kleiner, elektrisch en bedoeld voor kinderen. Laat je overigens niet misleiden door dat laatste: dit stukje speelgoed kost alsnog €30.000. Bugatti is het origineel aardig trouw gebleven met deze speelgoedauto, maar dat mag ook wel voor dat geld.

Bugatti 35 Type D

De Bugatti die je hier op de foto’s ziet is echter nog veel leuker. Dit is namelijk geen kinderauto, maar een full-size moderne Type 35. Deze auto komt eigenlijk uit het niets. Het schijnt dat het een officieel concept van Bugatti uit 2015 was. Het merk heeft de auto alleen nooit onthuld. Gelukkig deelt de ontwerpstudio het concept – dat luistert naar de naam Bugatti 35 Type D – nu alsnog met de wereld.

Uedelhoven Studios

De studio is kwestie is Uedelhoven Studios. Die naam ken je misschien niet, maar de kans is wel groot dat je al eens een van hun creaties hebt gezien. Ze waren namelijk verantwoordelijk voor veel concepts cars, waaronder de retegave Audi Sport Quattro Concept en de Volkswagen GTI Vision Gran Turismo. Voor Bugatti werkten ze aan de vierdeurs Galibier.

Sigaarvorm

Afgaande op een recent Facebook-bericht van de studio was deze 35 Type D eveneens ontwikkeld in samenwerking met Bugatti. Die heeft het concept echter om een of andere reden onder de pet gehouden. Dat is doodzonde, want het is een zeer geslaagde creatie. Uedelhoven Studios heeft de klassieke sigaarvorm prachtig weten te combineren met moderne designelementen van het huidige Bugatti. Het interieur past ook mooi bij het geheel. Het enige minpuntje zijn de velgen, maar die zijn vervangbaar.

Morgan

Verdere details over de auto zijn helaas onbekend. De kans is aanwezig dat we er verder ook niets meer over te horen krijgen. Één troost: ook al zou Bugatti dit concept zelf gepresenteerd hebben, dan zouden ze die hoogstwaarschijnlijk evenmin in productie hebben gebracht. Jammer is het wel, want dit zou een hele leuke tegenhanger zijn geweest voor een Morgan.