Bedrijf uit Eindhoven gaat onderdelen maken voor de F1

Een stukje Nederlands trots.

De (toekomstige) Formule 1 bolide van Sauber zal (meer) 3D-geprinte onderdelen bevatten, met dank aan het Eindhovense Additive Industries. Het F1-team heeft bekendgemaakt dat ze een partnerschap hebben gesloten met het Nederlandse bedrijf op het gebied van technische ontwikkelingen. Additive Industries is gespecialiseerd in het 3D-printen van metalen. Sauber gaat bij de Brabanders in de leer.

Samen gaan de partijen kijken hoe 3D-geprinte onderdelen kunnen worden gebruikt. Daan Kersten, CEO van Additive Industries, vindt het een hele eer dat zijn bedrijf door Sauber is gekozen om partner op technisch gebied te worden. “Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Felipe Massa en Sebastian Vettel zijn hun carrière begonnen bij dit team. De technische innovatie bij een team als Sauber past bij ons industriële expertise.”

De samenwerking loopt per 1 juli. Sauber maakte al gebruik van 3d-printtechnologie, maar dit was op het gebied van plastic prints. Additive Industries is expert op het gebied van metalen prints en dat wekte de interesse van Sauber.