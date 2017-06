Prijzen BMW 6 Serie Gran Turismo zijn bekend

De opvolger van de 5 GT heeft een prijs gekregen.

BMW heeft bekendgemaakt wat de nieuwe 6 Serie Gran Turismo mag gaan kosten. De auto beleeft zijn debuut tijdens de IAA in Frankfurt in september en bij de introductie zijn er drie motorvarianten leverbaar. Op twee van deze varianten kan xDrive worden aangevinkt, wat de 6 GT-koper vijf mogelijkheden geeft.

De voordeligste is de 630i (2.0 viercilinder, 258 pk, 400 Nm). Dit model is er vanaf 72.741 euro. Daarna volgt de 640i (3.0 zescilinder, 340 pk, 450 Nm) voor 79.728 euro. Met xDrive kost de 640i 88.686 euro. Dan de 630d (3.0 zescilinder diesel, 265 pk, 620 Nm). Deze diesel is er vanaf 82.018 euro, met xDrive kost ‘ie 88.034 euro.

De GT is gericht op comfort. Automatische luchtvering is standaard aanwezig en de bestuurder heeft een hogere zitpositie. Is dit niet voldoende dan kun je luchtvering op beide assen aanvinken op de optielijst. De nieuwe 6 Serie Gran Turismo is vanaf november bij de dealer te bewonderen. Alle varianten komen standaard met een 8-traps Steptronic automaat.