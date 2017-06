Deze Audi rolt straks in Brussel van de band

De tweede elektrische Audi voor de fabriek in het Belgenland.

De Duitse autofabrikant heeft Audi Brussels uitgekozen om de productie van de e-tron Sportback op zich te nemen. Daarmee krijgt de fabriek in Vorst (Brussel) de tweede elektrisch Audi in handen. Nog geen twee jaar geleden werd bekend dat de eerste elektrische SUV van Audi ook in Belgiƫ van de band zal komen te rollen.

Het is de bedoeling dat de elektrische auto in 2019 op de markt verschijnt. Hoe de productieversie eruit komt te zien is nog niet bekend. Audi toonde het concept eerder dit jaar tijdens de Shanghai Auto Show in China. Deze vierdeurs auto heeft een elektrische aandrijflijn. De elektrorakker heeft een vermogen van 435 pk. Er is ook een boostmodus. In deze modus is de auto goed voor 500 pk en 800 Nm koppel. De actieradius bedraagt 500 kilometer met een accupakket van 95 kWh.

Het zal de tweede elektrische auto van Audi worden. Eerst komt de e-Tron SUV. Deze elektrische mastodont moet in 2018 op de markt komen en zal de strijd aangaan met onder andere de Tesla Model X (rijtest).