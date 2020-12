Deze man is de nieuwe baas bij Williams - Autoblog.nl

Je kent hem misschien niet, maar hij draait toch al heel lang mee in de bovenste regionen van de autowereld.

Williams is sinds dit jaar niet langer van de familie Williams. In theorie hoefde dit niet meteen het vertrek van Claire Williams te betekenen, maar niemand keek er van op dat dit wel gebeurde. Claire is dus klaar bij Williams. Dat wisten we al vrij snel, de vraag was vooral wie het stokje over ging nemen.

Dat bleek aanvankelijk Simon Roberts te zijn, die tijdelijk de honneurs mocht waarnemen. Roberts vervulde eerder belangrijke functies bij het team van McLaren. Vandaag weten we wie de definitieve teambaas wordt: de keuze is gevallen op ene Simon Roberts. Inderdaad, hij mag zijn interim-functie verruilen voor een officiële functie als teambaas.

Tegelijkertijd hebben de nieuwe eigenaren van Williams (Dorlington Capital dus) een CEO benoemt. Ook hij komt bij McLaren vandaan, waar hij vier maanden teambaas was. Dat is echter lang niet het enige wat hij op zijn cv heeft staan. De nieuwe CEO van Williams is namelijk Jost Capito, die een respectabele staat van dienst heeft.

Capito heeft in zijn carrière belangrijke functies gehad bij achtereenvolgens BMW, Porsche, Sauber, Ford, Volkswagen en McLaren. Bij Ford was hij onder meer verantwoordelijk voor de eerste generatie Focus RS en bij Volkswagen zwaaide hij de scepter over de Motorsport-tak en later de R-afdeling. Ook zette hij in zijn jonge jaren met zijn vader een Dakar-overwinning op zijn naam in een Unimog.

We zullen het cv van Capito verder laten voor wat het is, maar het is duidelijk dat Williams niet de eerste de beste in huis gehaald heeft. Op 1 februari 2021 mag hij aan zijn nieuwe baan beginnen. Een uitdagende baan is het in ieder geval, want er valt nog genoeg te verbeteren bij Williams. Om het positief te bekijken: slechter kan het volgend seizoen niet gaan. Als Williams 1 punt pakt hebben ze het al beter gedaan dan dit jaar.

Foto credit: Wikimedia Commons/Tony Welam /Bildagentur Kräling