Bedrijfswagenverkoop 2022: NL bijzondere uitzondering

Uiteraard zijn wij als land anders dan al die andere, ook als het gaat om de bedrijfswagenverkoop van 2022.

Kennelijk duurt het tellen van bedrijfswagens iets langer dan van personenauto’s. Want waar we de meest uiteenlopende verkoopstatistieken betreft personenauto’s met je hebben kunnen delen, bleef deze van bedrijfswagens nog een beetje uit.

Maar vandaag kunnen we al jouw prangende vragen beantwoorden. We weten niet alleen hoeveel bedrijfswagens er zijn verkocht, maar ook hoe Nederland zich verhoudt tegen Europa. Meestal is er wel redelijk een parallel waar te nemen, maar in dit geval absoluut niet. Wij Nederlanders zijn een vreemd volk, kennelijk.

Prima maand voor Nederland.

December was geen topmaand voor de verkopen van busjes in Europa, want de verkopen zakten met zo’n 5%. Dat is dan het cijfer voor Europa, want wij Nederlanders deden het juist heel erg goed. De verkoopcijfers stegen namelijk met 21% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Om even een idee te krijgen, er werden in december in heel Europa 120.503 bedrijfsauto’s verkocht. Dat meldt ACEA.

Naast Nederland zijn Spanje en Duitsland positieve uitschieters. De grootste dalers zijn Frankrijk (-14,6) en Italië (-11,6%) in de laatste maand van het afgelopen jaar.

Bedrijfswagenverkoop 2022

Als we kijken naar het hele jaar 2022, dan is niet een al te best jaar geweest. De verkopen van bedrijfswagens in Europa zakten namelijk in met 18,1 %. In Nederland was er ook een daling, zij het minder erg. Bij ons was het verlies slechts 13,5 %.

De meeste markten konden dus een min noteren. De vier grootste landen (dat zijn traditioneel Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) gingen 12 tot 21 procent erop achteruit. Er is één land waar de verkopen stegen: Cyprus! Dat was overigens een zeer bescheiden plusje van slechts 1,2%.

Er is overduidelijk een reden aan te wijzen. Het heeft namelijk niet zozeer te maken met de vraag naar bedrijfswagens, maar naar de beschikbaarheid. Veel toeleveranciers kunnen met moeite voldoen aan de vraag. Ergo, de fabrikanten hebben voldoende orders binnen, maar kunnen de bedrijfswagens niet snel genoeg bouwen.

Via: Automotive Online