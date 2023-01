Range Rover Sport SV650 is sneller en zeldzamer

De Range Rover Sport SV650 biedt nog meer vermogen. En koppel!

Bijzonder om te zien dat de hele wereld het zuiniger aan moet doen, behalve de happy few. We moeten allemaal zuiniger en milieuvriendelijker gaan autorijden. Dit resulteert in een hele hoop verstandige auto’s die precies doen wat je nodig hebt. Zie het als rijdende borden muesli. Dikke prima, maar dat geldt natuurlijk niet voor ‘de rijken’.

De keuze aan extreem dikke automobielen is op dit moment enorm. Het ziet er niet naar uit dat die vraag naar die bakken in korte tijd gaat afnemen. Ergo, meer en meer fabrikanten gaan zich toeleggen op het bouwen van hele dikke SUV’s. En dan staan er weer tuners klaar om die onder handen te nemen.

461-generatie

De auto in kwestie van vandaag is de Ranger Rover SV650 van de L461-generatie. Deze is niet van Land Rover zelf, maar komt uit de koker van Manhart. Laten we beginnen met de uiterlijke wijzigingen. We kunnen op het beperkt aantal foto’s duidelijk zien dat het bekende recept is toegepast.

Dat betekent een zwarte auto met gouden accenten. Het idee erachter is overigens briljant. Al die tuners kopen die auto’s natuurlijk niet zelf. In de meeste gevallen zijn het klantenauto’s.

En ondanks dat die klanten uniek zijn, kiezen ze voor een zwart exemplaar. Die stickerset is eenvoudig aan te brengen én te verwijderen. Het zorgt ervoor dat je een Manhart al vanaf een kilometer kunt herkennen.

Vermogen Range Rover Sport SV650

Enfin, terug naar de Ranger Rover Sport SV650. Naast de gouden stickers heeft deze een extreem setje lichtmetalen velgen. Het zijn gouden items die 24 inch in diameter meten! Nu moeten we eerlijk bijzeggen dat Land Rover af-fabriek al 23 inch monteert.

De bandenboer zal blij met je zijn! Voor het interieur heeft Manhart gekozen voor alles in alcantara: zwart met gouden afwerking. Helaas zijn daar nog geen afbeeldingen van. Een klein beetje karig is het wel: twee persplaten.

Dan de motor, die nemen ze bij Manhart graag voor je onder handen. Je zou het niet verwachten, maar net als de McLaren F1 is de Range Rover Sport 530 een Britse auto met een BMW-motor. Onder de kap huist namelijk de N63B44T3-achtcilinder.

Wat ze hebben gedaan, zeggen ze niet, maar de Range Rover Sport SV650 heeft nu 650 pk tot zijn beschikking. Het koppel bedraagt 890 Nm. Als afsluiter heeft Manhart een uniek uitlaatsysteem voor jouw Range Rover Sport. Manhart gaat er 10 van produceren. Als je wil, mag je ‘m nu al bestellen.

