Beeldschone Ferrari 330 GTC is echt fabrieksnieuw

En dat voor een stoffige barnfind, zoals deze beeldschone Ferrari 330 GTC werd aangetroffen.

Het zal jullie ongetwijfeld overkomen zijn. Dan ben je aan het zoeken naar een leuke occasion, kom je de term ‘in nieuwstaat’ (NIEUWSTAAT!!!! ZGAN!!!) tegen. Dit betekent, eh, niets.

Daar ben je ook achter gekomen, want we zijn allemaal weleens gaan kijken. Om er vervolgens achter te komen dat je een enorm hondenhok tegenkomt. En dan krijg je dooddoener “Ja, hij is natuurlijk niet nieuw meer”. Zucht.

Maar in dit geval hebben we een auto voor je die daadwerkelijk fabrieksnieuw is. Het gaat om deze beeldschone Ferrari 330 GTC. De 330 GTC is een comfortbel ingestelde Gran Turismo met V12. Bedoeld om grote stukken van Europa te verslinden in korte tijd.

Omdat de auto uit 1966 kwam, was deze niet nieuw meer. De Britse firma Bell Sport & Classic zag er een uitdaging in en besloot de auto volledig te restaureren (uiteraard in opdracht van een klant die er voor betaalde).

Beeldschone Ferrari 330 GTC

Alle onderdelen werden gedemonteerd. Alles werd vervangen of opgeknapt. Nu gebeurt dat wel vaker, maar het oog voor detail is ongelooflijk indrukwekkend. Het gehele koetswerk, het interieur, de ophanging, motor, transmissie: alles werd uit elkaar gehaald.

Op de foto’s kun je zien dat de auto aanvankelijk donkerblauw was. Dat is echter niet de originele kleur waarmee de auto uit de fabriek kwam rollen. De originele kleur is namelijk Verde Chiaro Metallizato, een lichtgroene tint.

Het interieur is een kunstwerkje op zich. Daar mocht het eveneens Britse O’Rourke Coachtrimmers zich mee bezig houden. Ook hier is de originele kleur toegepast. Dus geen zwart interieur, maar pindakaas met houtinleg.

Dat houtinleg was nogal een uitdaging, want het was beschadigd. Het interieur is voorzien van nieuwe tapijten en bekleding. Het schuim van de stoelen is vernieuwd zodat het leer niet meteen gaat hangen.

Concours d’Elegance

De motor is ook helemaal uit elkaar gehaald en helemaal vernieuwd. De onderdelen daarvan zijn allemaal gezandstraald en gereinigd om zo in nieuwstaat te verkeren. De 3 liter V12 levert in elk geval zijn opgegeven 300 pk, aldus de Bell Sport & Classic.

En heeft het allemaal zin gehad? Natuurlijk! De auto deed mee aan de Salon Privé Concours Elegance en natuurlijk, daar won ‘ie de hoofdprijs. Helemaal zonder commerciële reden is het natuurlijk niet.

De relaxtere GT’s van Ferrari’s uit deze periodes zijn nu nog redelijk betaalbaar. Er zijn dus nog zat exemplaren in schuurtjes die het opknappen nog niet waard waren, maar nu misschien wel.

Meer lezen? Dit zijn 9 klassieke twaalfcilinder vierzits Ferrari GT’s op een rij!