Automobilisten te veel met smartphone bezig

Maar het zijn wel DIE ANDERE Nederlandse automobilisten die met de smartphone bezig zijn. Wij doen het vooralsnog keurig, aldus onszelf.

Eén spookrijder? Ik zie er wel honderden! Wij Nederlanders zijn een bijzonder volk. Omdat alles relatief goed gaat, is het muggenziften op de kleine dingen in het leven. Denk aan ergernis over hondenpoep, het plaatsen van de wieltjes naar de stoep (van de vuilcontainer) en natuurlijk de grootste irritatie van ons Nederlanders: het Koningslied.

Waar we ons ook aan ergeren: het verkeer! En dan vooral hoe iedereen het niet begrijpt en jij als een Koos Spee je door het verkeer begeeft. Zo goed dat zelfs Leo de Haas geen licht-ironische gevatte opmerking kan maken.

Hypocriet

Maar wat blijkt: we zijn zo hypocriet als de neten. Volgens een onderzoek onder automobilisten (uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van verzekeraar Univé) zien we overal overtredingen, maar begaan we ze zelf nooit. We lichten het even toe. Denk aan smartphonegebruik achter het stuur. Volgens de onderzoekers zien 90% van de respondenten weleens mensen bezig met hun smartphone achter het stuur. Echter, slechts 20% geeft aan zélf weleens de telefoon te raadplegen tijdens het rijden.

Ongeveer 1 op de 10 respondenten gaf aan een ‘bijna ongeluk’ meegemaakt te hebben wegens het niet opletten achter het stuur. De redenen voor het niet opletten zijn: kinderen in de auto, sigaretjes roken of ‘persoonlijke verzorging’ (dat is je vriendin die haar eye-liner goed doet, maar waar je niets van mag zeggen). Een zorgelijke situatie, want volgens het SWOV is het namelijk het geval dat 20 to 30 procent van de ongelukken gebeurt omdat we niet goed genoeg opletten.

Jonge automobilisten 3x vaker met smartphone bezig

Dus wie moet je vertrouwen? Nou, niet de dertigers! Die jokken namelijk 3 keer zoveel als zestigers! Althans, ze gebruiken drie keer zo vaak hun smartphone terwijl ze achter het stuur zitten.

Aangezien het voor enorm onveilige situaties kan zorgen, is de politie het dus nauwlettend in de gaten aan het houden. Waar je bij een flitspaal of trajectcontrole automatisch op de bon gaat bij een overtreding, ligt dat bij telefoongebruik iets lastiger. Mede daardoor houdt de lokale Hermandad diverse controles vanuit een touringcar (een grote bus, niet een 190 E 2.5 – 16) waarbij men van bovenaf zo de auto inkijkt en iedereen op de bon slingert.

Via: Algemeen Dagblad.