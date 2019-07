Begin het weekend met je eigen Corvette C8

In welke samenstelling rol jij het weekend in?

In Los Angeles presenteerde Chevrolet vannacht (Nederlandse tijd) de gloednieuwe Corvette. Een revolutionair model, want voor het eerst heeft de sportauto een middenmotor. Je leest alles over de nieuwe Corvette in DIT artikel. Nu we kennis hebben gemaakt met het kersverse model is het de hoogste tijd om de fictieve bankrekening stuk te slaan op een exemplaar.

De Corvette C8 is inmiddels te configureren op de Amerikaanse site van automerk. De configurator heeft een hoog Grand Theft Auto-gehalte wanneer je deze voor het eerst opent. Ondergetekende koos voor een Long Beach Red Metallic kleur, met zichtbare carbon dakpanelen. Nu we het toch over carbon hebben. Allerlei carbon opties werden ook aangevinkt. Verder kwamen we niet, want de configurator liep meerdere malen vast. Dat doen die Duitsers dan toch beter.

Wellicht heb jij meer succes. In principe kun je de Corvette van heel chique en ingetogen, tot bombastisch en schreeuwerig samenstellen. Zelf aan de slag gaan met de Corvette C8 configurator doe je via deze link.