Toyota vernieuwt zijn meest sexy model

Man, die wil je gewoon hebben!

Brekend nieuws op deze vrijdagmiddag, Toyota heeft de Prius Plug-in Hybrid in het nieuw gestoken! De lunch op de Autoblog redactie laten we koud worden om je dit hete nieuws te brengen. De belangrijkste wijziging met deze update heeft betrekking tot de achterbank. Volgens de Japanse autofabrikant kun je er voortaan drie personen fatsoenlijk kwijt. Voorheen was er slechts plaats voor twee personen achterin.

Andere wijzigingen zijn nieuwe stoelbekleding en extra isolatiemateriaal voor een stillere rijervaring. Aan de aandrijflijn is niet gesleuteld. Dit betekent dat je nog steeds 50 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Met de meegeleverde Mennekes laadkabel (type 2) is de batterij in twee uur weer vol. Naast de batterij is er een 1.8-liter hybridemotor aanwezig. Optioneel kun je de auto uitrusten met zonnepanelen op het dak. Deze worden gebruikt om de batterij op te laden als de auto geparkeerd staat.

De vernieuwde Toyota Prius Plug-in Hybrid is er vanaf 38.995 euro. De hybride is standaard uitgerust met onder andere 17-inch velgen, een navigatiesysteem en een parkeercamera. De Japanners leveren het model vanaf augustus 2019 in Nederland. De luxere Executive-uitvoering is er vanaf 40.895 euro en komt met zaken als een Head-up Display en JBL audio met 10 speakers.