Dat is gewoon knap van deze beginnend bestuurder.

We hebben het altijd over Duitsland als het gaat om hard rijden op snelwegen, maar in veel gevallen is dat nog best lastig. Files, 120 km/u-zones, Baustellen en natuurlijk de grootste irritatie: Nederlanders die met 136 km/u op de linkerkant blijven plakken.

Autoblog-coryfee @wouter stipte al eens aan dat het door Frankrijk eigenlijk veel prettiger is om lange afstanden te rijden. De Autoroutes zijn tolwegen, maar dat zie je ook terug aan de staat ervan: heel erg goed. De Autoroutes zijn breed, overzichtelijk en over het algemeen relatief rustig. Op een zwarte zaterdag en rond de spits bij grote steden na, kun je over het algemeen lekker doortokkelen.

Beginnend bestuurder rijdt 105 km/u te hard

Het enige waar je op moet letten is de maximumsnelheid. Omdat het zo breed is, heb je niet echt een juiste perceptie van snelheid. Daar had een beginnend bestuurder in een dikke BMW ook last van. De Rijkswacht van Yonne vatte er namelijk eentje in de kraag. Die waren aan het surveilleren langs de snelweg totdat ze een BMW 3 Serie met hoge snelheid voorbij zagen knallen. Gelukkig zaten de agenten in een Alpine A110.

In relatief korte tijd hadden ze het heerschap ingehaald met hun blitse sportwagen van Alpine. Daarbij bleek dat de BMW-chauffeur een beginnend bestuurder is, in Frankrijk heb je een soort tussenstap tussen geen rijbewijs en wel een rijbewijs. Je mag weliswaar rijden, maar er zijn enkele beperkingen. Eentje daarvan is de snelheid. Je mag maximaal 110 km/u rijden, géén 130! De beginnend bestuurder reed dus 105 km/u te hard in zijn dikke BMW.

1.500 euro boete

Of nou ja, zijn dikke BMW. De F30 was eigendom van zijn ouders. Zowel zijn rijbewijs en de BMW werden in beslag genomen voor een periode van 7 dagen.

De beginnend bestuurder in kwestie zal met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid voor de rechter worden gedaagd. de kans is vrij groot dat hij 6 strafpunten krijgt, waardoor zijn proeflicentie komt te vervallen. Ook kan hij een boete van om en nabij de 1.500 euro verwachten.

Via: Autonews.fr

Fotocredit: Gendarmerie Nationale via Facebook