BREEK: Alpine zet Ocon op straat!!!

De knoflookpellers zetten een knoflookpeller op de rue. Alpine en Ocon zijn geen stel meer! Wut?

Het is misschien wel de meest onbegrepen keuze ooit gemaakt in de Formule 1: Pierre Gasly en Esteban Ocon samen in één team. Zelden waren er twee coureurs die zo’n oprechte hekel aan elkaar hadden als die twee.

Maar ja, Alpine F1 Team staat er wel bekend om om vreemde beslissingen te maken. Zo hebben ze zo ongeveer alle goede mensen ontslagen (denk aan Otmar Szafnauer, Alain Prost, Nico Hülkenberg, Alan Permane) en in plaats van hen compleet ongeschikte mensen gezet. Aan het begin van dit seizoen stapten er nog een paar vaste krachten op.

Alpine zet Ocon op straat (na het seizoen)

Vandaag gaat er weer iemand weg, namelijk Esteban Ocon. Dat is een bijzondere move. Het Franse wonderkind werd 5 jaar geleden binnengehaald. Hij zat zonder team, nadat Lance Stroll zijn stoeltje in nam bij Racing Point.

Bruno Famin, de baas van Alpine F1 heeft besloten om het aflopende contract van Esteban Ocon níet te verlengen. Daarmee lijkt het erop dat Ocon echt aan de kant is gezet en niet zozeer dat hij een ander team heeft gevonden. Alpine deelt mede dat ’te zijner tijd’ de line-up van Alpine in 2025 bekend wordt gemaakt.

Uiteraard bedankt Famin Ocon heel erg en andersom is dat ook het geval. De timing is wel heel erg bijzonder. Afgelopen race (de GP van Monaco 2024) was er een incident tussen Ocon en Gasly, waarbij Ocon wellicht een tikkeltje te fanatiek verdedigde:

Grote belofte

Overigens heeft Esteban Ocon het niet eens zo heel erg slecht gedaan. In 2022 werd hij achtste overal. In 2021 won hij de GP van Hongarije (mede dankzij Fernando Alonso) en in 2020 was hij tweede bij de GP van Sakhir. Vorig jaar werd Ocon nog derde bij de GP van Monaco.

Ondanks deze successen heeft hij overigens nooit écht de belofte waar weten te maken. Het lijkt ons niet heel aannemelijk dat ze bij Red Bull zitten te azen op de Fransman, alhoewel Esteban testrijder voor Mercedes is geweest. Sterker nog, Toto Wolff is nog altijd de manager van Ocon…

Via: Formula1.com