Begint de Ferrari 296 GTB al een beetje te wennen?

Een piekfijn uitgevoerde Ferrari 296 GTB doet ons beseffen dat de nieuwe benjamin van Ferrari zo verkeerd nog niet is.

Zit Ferrari in een kleine dip? Financieel en qua verkoopcijfers niet, maar we hebben het vermoeden dat voor velen de passione (een grote reden voor het historische succes van Ferrari) een beetje ver te zoeken is. Wij hebben vooral moeite met het overzicht houden. Vroegâh was het simpel: je hebt de middenmotor V8 (F430), de V12 met FR-layout (599) en de vierzits GT met V12 (612/FF). Vooruit, gooi de California er ook nog bij als een soort instap-GT.

Wat is wat?

Tegenwoordig is het een beetje een wirwar. De V12-supercar, die blijft, da’s nu de 12Cilindri. De GT is nu het merk hun eerste SUV, of ‘FUV’, die de GTC4Lusso opvolgt. De California werd de Portofino maar dat werd de Roma, nadat deze heel even zij aan zij verkocht werden. Maar nu zet het merk ook de Roma Coupé bij het vuilnis om enkel de Roma Spider nog te verkopen. De echte chaos komt echter bij de middenmotor-V8-supercars.

Na de 488 GTB en Pista werd dat ook een beetje vaag. De opvolger genaamd F8 Tributo uit 2019 was namelijk min of meer exact dezelfde auto (die dus ook zijn roots heeft bij de 458 Italia uit 2009). Toen kwam pardoes een jaar later de SF90 Stradale, die met zijn hybride insteek en 1.000 pk een soort LaFerrari-opvolger leek. Maar da’s de ‘echte’ 488-opvolger. Tenminste, dat was ‘ie een tijdje, want nu plaatst Ferrari onder de SF90 nog de 296 GTB. Met zijn 830 pk sterke V6 een soort baby-SF90, maar qua specs en insteek dan weer een perfecte middenmoter in de line-up. Want nu verdwijnt ook de SF90! En blijft dus enkel de 296 GTB over als ‘echte’ opvolger voor de 458 en 488.

Ferrari 296 GTB

Enfin, welkom bij het chaotische leven van een Autoblog-redacteur, wij maken ons zorgen om dit soort dingen. Laten we eens uitzoomen en even die 296 GTB onder de loep nemen. Bij het moeten plaatsen van zo’n auto bij diens introductie is het dus chaos, maar twee jaar later vinden we een puik samengestelde occasion en dan blijkt dat het allemaal zo gek nog niet is.

Qua lijnenspel is de Ferrari 296 GTB namelijk wel lekker verfrissend. Het is een volgende stap die het merk even moest maken. Hij oogt ietwat gedrongen, wat wel past bij het zijn van een Ferrari met V6. Da’s natuurlijk wel even een stap, ook al heeft nu zelfs de LaFerrari-opvolger een V6.

Bovendien heb je dankzij een hybride-component wel gewoon 830 pk tot je beschikking. Daarmee schiet de 296 GTB van 0 naar 100 in 2,9 seconden en jakkert ‘ie door tot 330 km/u. In tegenstelling tot de SF90 krijg je al dat vermogen over de achterwielen aangeboden. Het enige wat je moet missen is die iconische V8 qua geluid, maar die V6 is ook lang niet slecht.

Tweedehands

Enfin, je kan nog een nieuwe Ferrari 296 GTB kopen en dankzij het zijn van een PHEV valt het nog mee qua bedragen (al mag je nog rekenen op meer dan drie ton). In dat geval is het fijn dat iemand alvast een vrijwel nieuw exemplaar gewoon piekfijn heeft samengesteld, dan kan je alle configuratiesessies in de Ferrari-showroom, en de wachttijden, gewoon overslaan.

Er is namelijk gekozen voor Verde British Racing, oftewel de historische donkergroene racekleur voor Engelse raceauto’s. Met de dubbelvijfspaaks velgen en gele remklauwen om de badges en ‘Scuderia Shields’ bij te staan. Dat werkt vaak best fijn, geen gekke dingen doen met velgen, toch ietwat knallend qua kleur en verder een rustig exterieur.

In het interieur van de Ferrari 296 GTB occasion is het contrast met het groene exterieur ook overheerlijk. Er is gekozen voor Testa di Moro als bekleding, een mooie bruine kleur. Er is voldoende afgewisseld tussen bruin leder, bruin alcantara en zwart. Dat gezegd hebbende vinden wij de carbon racestoelen iets afbreuk doen aan de anderzijds chique cabine, maar goed, het blijft een sportauto. Wel is gekozen voor het ‘Daytona’-patroon, om toch nog ietsje meer luxueus aan te voelen.

Kopen

Ter zake: dankzij zijn specificatie liep deze Ferrari 296 GTB aardig in de papieren, waar nog best wat van over is. De in maart gekentekende 296 GTB moet 9.500 kilometer later nog 359.900 euro opleveren, wat ‘ie ook ongeveer nieuw kostte. Dat terwijl net geen 10.000 kilometer in 10 maanden tijd best flink is voor een auto van dit kaliber. Zoals gezegd heb je dan wel een hele fijne specificatie waar je morgen nog in kan stappen, in plaats van achter aan de wachtrij geplaatst worden.