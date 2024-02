Niks te doen? Bouw deze Lego Ferrari 296

Neem een sabbatical en bouw deze Ferrari 296 van Lego.

Druk, druk, druk. Welkom in de maatschappij van 2024. Iedereen is druk met van alles en nog wat. Als je de luxe hebt om er een jaartje tussenuit te gaan, waarom niet? Maar ja. Wat ga je in die 52 weken doen?

Als je geen hobby’s en echt geen idee hebt kunnen we je een handje helpen. Tip van Autoblog, bouw een Ferrari 296 van Lego. Daar ben je namelijk wel een jaartje zoet mee, geloof ons. Of beter gezegd, geloof de professionals van Lego.

Deze Ferrari 296 is namelijk levensgroot te zien in Legoland Florida. De supercar van bouwstenen is net zo groot als de echte Ferrari. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt uit hoeveel stenen de set bestaat, maar met ongeveer 350.000 bouwstenen moet je in de buurt komen. Wel heeft Lego gezegd dat 10 professionals maar liefst 1.850 uur bezig zijn geweest om de auto te bouwen. Dat je als particulier ook dergelijke projecten kunt uitvoeren bewijst deze Volvo V70.

Dus stel. Jij hebt je sabbatical en je hebt negen andere vrijwilligers gevonden. Vervolgens kunnen jullie een heel jaar bezig zijn om deze Ferrari te bouwen. Waarschijnlijk ben je dan nog niet klaar. Als professionals hier fulltime bijna een jaar voor moeten uitrekken, kun je er als leek gerust nog eens 6 maanden bij optellen.

Helaas kun je de Ferrari 296 van Lego niet kopen in de winkel. Dit soort uitzonderlijke projecten worden gedaan om de aandacht te trekken, zoals dit exemplaar. Te bewonderen in het themapark van de blokjesgigant in de Amerikaanse staat Florida.

Kosten noch moeite zijn bespaard om deze auto te bouwen. De Ferrari 296 is tot in detail nagemaakt, met zelfs een interieur van Lego. De V6 middenmotor is eveneens nagebouwd. Al met al weegt deze Lego Ferrari bijna twee ton.

Vanaf maart is de Ferrari te zien in Legoland Florida. Mocht je een vakantie geboekt hebben in die richting dan is het allicht de moeite waard om even een kijkje te nemen.