Een beetje goud is niet fout: Ferrari presenteert speciale 296 GTB’s

Groen met goud: dit was de perfecte auto voor prins Bernard geweest.

In het Midden-Oosten hanteren ze iets andere normen en waarden dan wij in het verlichte Westen. Desalniettemin doen Europese bedrijven maar al te graag zaken in deze regio. Zo werd vandaag bekend dat het WK van 2034 naar Saoedi-Arabië gaat, en dat is niet vanwege het mooie weer.

Ferrari doet ook goede zaken in het Midden-Oosten en zet de Arabieren nu extra in het zonnetje. De Italianen presenteerden dit weekend zes speciale 296 GTB’s voor het Midden-Oosten, tijdens de GP van Abu Dhabi. Aanleiding hiervoor is het heuglijke feit dat Ferrari 30 jaar actief is in de zandbak.

Het gaat om zes uniek uitgevoerde 296’s, voor elk van de zes Golfstaten één. Mocht je Golfstaten niet uit je hoofd kennen: dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein en Oman.

Ferrari kent hun doelgroep: deze auto’s vallen op met hun goudkleurige velgen en dito dak. Zeker in combinatie met wit is dit een typische ‘Arab spec’. Daar is overigens niks mis mee: goudkleurige velgen staan een Ferrari vaak heel goed. En een ander kleurtje dan dat eeuwige Rosso Corsa is altijd goed.

Ferrari-klanten uit het Midden-Oosten hebben niet alleen een andere smaak dan Europese, ze zitten vaak ook in een andere levenscategorie. In Europa kunnen mensen vaak pas een Ferrari kopen als ze bijna bejaard zijn, maar een typische Ferrari-klant in het Midden-Oosten is ergens in de 40.

Nu is zo’n ‘special edition’ eigenlijk helemaal niet zo bijzonder, want als oliesjeik bestel je natuurlijk sowieso een Tailor Made Ferrari. Dan kun je gewoon helemaal zelf een unieke auto samenstellen. Maar ja, een special edition is altijd wel goed voor de restwaarde. Al is dat vooral iets waar je mee bezig bent als je níét zwemt in het oliegeld.