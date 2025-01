Tesla verkopen dalen wereldwijd: hoe zit dat in Nederland?

Is hier de dalende lijn ook ingezet?

2024 was een bewogen jaar voor Tesla en zijn eigenaar Elon Musk. De Cybercab werd gepresenteerd, de Model 2 werd geschrapt en Musk bemoeide zich wat met de presidentsverkiezingen. Voor Tesla-begrippen een vrij normaal jaar. Maar er mist iets: de autoverkopen zijn voor het eerst in de historie van het merk gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Ik vraag me dan af: hoe zijn de Tesla verkopen in Nederland?

Over de hele wereld zette Tesla 1,79 miljoen nieuwe auto’s op straat. Volgens analisten van LSEG waren dat er in 2023 maar liefst 1,806 miljoen. Daarmee dalen de verkopen met 1,1 procent. De daling is dus niet dermate groot dat Elon Musk eens moet gaan kijken of de voedselbank wat voor hem heeft.

Hoeveel auto’s verkoopt Tesla in Nederland?

Hier in Nederland was de Model Y nog altijd de alleenheerser op het gebied van autoverkopen. Er werden er 19.052 geregistreerd. Ook de Model 3 deed het meer dan aardig met 10.702 nieuwe exemplaren met gele platen. In totaal kwamen er 30.011 nieuwe Tesla’s naar Nederland. Dat zijn er een stuk meer dan in 2023. Toen bracht Tesla 19.395 nieuwe auto’s naar Nederland.

In de jaren ervoor – de jaren van de pandemie – had Tesla een knauw. In 2022 en 2021 werden er per jaar nog geen 5.000 Tesla’s op Nederlands kenteken gezet. Maar dat was niet de eerste keer dat de Tesla verkopen in Nederland daalde. Het absolute topjaar van het merk in Nederland was 2019. Toen kwamen er 30.915 nieuwe Tesla’s naar hier. Dat kwam bijna volledig door de Model 3 die hier grootschalig werd gelanceerd. Maar liefst 29.922 stuks werden er in Nederland verkocht. Het jaar ervoor verkocht Tesla nog geen 9.000 nieuwe auto’s hier.

Waar wereldwijd nu voor het eerst de Tesla verkopen dalen, zit er in Nederland sinds 2022 een stijgende lijn in. Wellicht dat de concurrentie uit het Verre Oosten daar wat aan kan veranderen. Bekijk hieronder het aantal verkochte auto’s van Tesla in Nederland per jaar

Tesla verkopen in Nederland