Een GTO-pakket op je Ferrari plakken, mag dat?

De boel mooier maken dan het is. Wat zegt de smaakpolitie hier eigenlijk over?

Als je een M3-badge ziet op een 318i trekken we toch vaak een vies gezicht. Bah, dat doe je niet. Veel autoliefhebbers kunnen zich hier in vinden. Maar als je die gedachte een segment hoger trekt, is het dan wel toegestaan of het is nog steeds not done?

Ferrari 599 GTB GTO

Dit ethische aspect komt ter sprake wanneer we naar deze Ferrari 599 op Marktplaats kijken. De kenner heeft het al gezien. Of tenminste, de kenner denkt te maken te hebben met een GTO. Dit is echter een 599 GTB Fiorano. Oftewel, ordinaire badgetuning. In dit geval zijn zowel de badges als de body van een GTO geplakt op een GTB.

Op de redactie kijken we hier gemengd tegenaan. Ondergetekende kan het wel hebben, mits je de GTO-badge eraf trekt. Want de GTO-look maakt de GTB wel degelijk een dikkere body. Blasfemie, aldus collega redacteur @machielvdd. Hij is van mening dat de auto origineel moet blijven en zich niet moet dikker voordoen dan hij is.

Dit exemplaar

Ik denk dat je voor beide meningen wat kunt zeggen. De auto in kwestie komt uit 2006 en heeft 49.996 km gelopen. Mede dankzij de bodykit en de Novitec-uitlaat vraagt de aanbieder er een flinke 174.995 euro. Dat is toch aardig wat geld. Een beetje Ferrari 599 GTB moet je toch wel voor 130 mille of minder kunnen oppikken in 2024. Tenzij het een HGTE betreft, die blijven wel geld waard. Om nog maar te zwijgen over een echte GTO. Dus geen neppe.

De Ferrari 599 GTB Fiorano is een waanzinnige GT. Met een atmosferische V12 onder de kap, goed voor 620 pk. Dezelfde motor als de Enzo Ferrari en met een topsnelheid van 330 km/u is het heerlijk afzakken naar Frankrijk of Italië. Met een sprint naar de honderd in 3,7 seconden is nog steeds een razendsnel ding.