Dit is de Jaguar Type 00 in het echt

Voor de eerste keer mag de nieuwe Jaguar Type 00 buitenspelen, in het echt.

De grootste controverse van 2024 was Jaguar. Op de valreep kwam het Britse automerk in december met de Type 00. Een concept die het ‘nieuwe Jaguar’ moest voorstellen. Weg gingen alle traditionele merkwaarden. Opeens moest het allemaal lekker inclusief en hip zijn.

Jaguar Type 00 in het echt

De Jaguar Type 00 zag er futuristisch uit, maar verder dan een paar studioplaatjes kwamen we niet. Hoe zit dat ding er eigenlijk in het echt uit? Daar krijgen we nu na maanden eindelijk een antwoord op. Tijdens de Paris Fashion Week arriveerde acteur Barry Keoghan achter het stuur van de Type 00 in de Franse hoofdstad.

Want ja, blijkbaar zit de nieuwe doelgroep van Jaguar op dit soort events voortaan. Het lijkt wel een computerauto zo in het echt, de Jaguar Type 00 is wat dat betreft een moeilijk vormgegeven auto.

Het doet een beetje denken aan de Tesla Cybertruck. Het rare design van de Amerikaanse pickup was even wennen, maar inmiddels weten we niet beter. Dat “computer-ontwerp” komt ook naar voren met dit concept van Jaguar. De volgende stap is een productiemodel, die naar verwachting eind dit jaar gepresenteerd gaat worden.

Eén ding is zeker. Je kunt geen betere nieuwe auto verzinnen die de show weet te stelen tijdens de Paris Fashion Week dan deze Jaguar Type 00. Zelfs met een supercar had er niemand naar je omgekeken in vergelijking met dit opvallende concept.

De kleur is in elk geval een vooruitgang. Dat roze was toch een beetje maf. In het blauw oogt de Jaguar Type 00 in het echt in elk geval beter. Misschien moeten we maar gewoon positief afsluiten. Is het geen goede zaak dat het in elk geval geen crossover of SUV betreft?

Foto’s: Jaguar via Instagram