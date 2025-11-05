Belangrijk nieuws voor wie weleens met een busje rijdt

Lees het aandachtig door, zouden we willen zeggen.

Vanaf 1 juli 2026 gaat namelijk de tachograafplicht gelden voor bestelauto’s en lichte bedrijfswagens vanaf 2.500 kg tot 3.500 kg die worden ingezet voor beroepsgoederenvervoer over de grens. Zodra een voertuig in deze gewichtsklasse internationaal transport verricht of cabotage uitvoert in een ander EU-land, moet er een slimme tachograaf (Smart Tacho versie 2) inzitten.

Tot nu toe gold de tachograafplicht pas boven de 3.500 kg. Dat blijft zo voor voertuigen die uitsluitend binnen Nederland rijden. De wijziging raakt dus specifiek bedrijven die met een bus of lichte vrachtwagen de grens over gaan om goederen tegen betaling te vervoeren.

Belangrijk nieuws voor wie weleens een busje rijdt

Omdat het best een dingetje is om goed in je oren te knopen, zullen we even kort en bondig neerplempen voor wie het wel en juist niet van toepassing is. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Voor wie wel verplicht:

Bedrijven die beroepsgoederenvervoer doen

Met voertuigen van 2.500 kg tot 3.500 kg

Die naar of door andere EU-landen rijden of cabotageritten uitvoeren

Voor wie niet verplicht:

Bedrijven die alleen binnen Nederland rijden

Privégebruik (niet-commercieel)

Voertuigen onder 2.500 kg

Voertuigen die niet voor goederenvervoer zijn ingericht of binnen vrijstellingscategorieën vallen

De nieuwe slimme tachograaf registreert automatisch grensovergangen, rij- en rusttijden en op vaste intervallen de locatie van het voertuig. Maar zo’n tachograaf komt niet zomaar aan boord van de bus. Bedrijven moeten rekening houden met de inbouw van het apparaat, het aanvragen van bestuurderskaarten en het aanpassen van administratieve processen. Chauffeurs moeten bovendien worden geïnstrueerd in het gebruik.

Hoewel de verplichting pas in 2026 ingaat, is tijdige voorbereiding aan te raden. De vraag naar inbouw en ondersteuning zal richting de ingangsdatum toenemen en het aanpassen van werkwijzen kost tijd. In de praktijk komt het erop neer dat lichte bedrijfswagens die internationaal goederen vervoeren, voortaan aan vergelijkbare regels gaan voldoen als de zware transportsector.

Doe er alvast je voordeel mee!