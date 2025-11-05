De noodklok luidt; de Chinezen nemen straks écht alles over

Als we niet NU wat doen nemen de Chinezen straks echt alles over. Ook de automarkt. Grote jongen Ford schijt bagger in elk geval…

Bij Ford is de toon de laatste tijd opvallend serieus. Het gaat niet meer over Tesla als grote uitdager, en ook niet over de gebruikelijke strijd in Detroit. Nee: de echte dreiging komt volgens topman Jim Farley uit China. En niet “ooit”, maar nú.

Chinese merken bouwen elektrische auto’s die goedkoper zijn, sneller ontwikkeld worden en technisch minstens zo goed of beter zijn dan wat veel Westerse merken momenteel op de markt hebben.

Ze werken met enorme productiecapaciteit en hebben hun software- en batterijketen strak op orde. Waar Europese en Amerikaanse fabrikanten nog zoeken, zijn Chinese merken al aan het uitrollen.

De Chinezen nemen straks écht alles over

Farley zegt het ronduit: als de markt volledig open zou zijn, zouden Chinese fabrikanten in korte tijd een groot deel van de markt kunnen overnemen. Niet omdat ze onze auto’s imiteren, maar omdat ze in veel gevallen simpelweg efficiënter zijn opgebouwd. De tijd waarin “made in China” synoniem stond voor goedkoop en eenvoudig is voorbij.

Voor Ford betekent dit dat het merk zijn strategie moet kantelen. Minder grote, zware EV’s die duur en complex zijn. Meer compacte elektrische modellen die betaalbaar zijn en snel te produceren. Geen lange ontwikkeltrajecten meer, maar een manier van werken die reageert op de markt in plaats van vooraf te willen voorspellen.

Het dreigende deel zit niet in wat de Chinese merken nu doen, maar in het tempo. Zij kunnen schakelen in maanden, terwijl veel traditionele autofabrikanten jaren nodig hebben. Ford weet dat als dat verschil niet kleiner wordt, het simpelweg niet kan bijblijven.

Kortom, werk aan de winkel