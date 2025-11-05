De noodklok luidt; de Chinezen nemen straks écht alles over

Als we niet NU wat doen nemen de Chinezen straks echt alles over. Ook de automarkt. Grote jongen Ford schijt bagger in elk geval…
Bij Ford is de toon de laatste tijd opvallend serieus. Het gaat niet meer over Tesla als grote uitdager, en ook niet over de gebruikelijke strijd in Detroit. Nee: de echte dreiging komt volgens topman Jim Farley uit China. En niet “ooit”, maar nú.
Chinese merken bouwen elektrische auto’s die goedkoper zijn, sneller ontwikkeld worden en technisch minstens zo goed of beter zijn dan wat veel Westerse merken momenteel op de markt hebben.
Ze werken met enorme productiecapaciteit en hebben hun software- en batterijketen strak op orde. Waar Europese en Amerikaanse fabrikanten nog zoeken, zijn Chinese merken al aan het uitrollen.
De Chinezen nemen straks écht alles over
Farley zegt het ronduit: als de markt volledig open zou zijn, zouden Chinese fabrikanten in korte tijd een groot deel van de markt kunnen overnemen. Niet omdat ze onze auto’s imiteren, maar omdat ze in veel gevallen simpelweg efficiënter zijn opgebouwd. De tijd waarin “made in China” synoniem stond voor goedkoop en eenvoudig is voorbij.
Voor Ford betekent dit dat het merk zijn strategie moet kantelen. Minder grote, zware EV’s die duur en complex zijn. Meer compacte elektrische modellen die betaalbaar zijn en snel te produceren. Geen lange ontwikkeltrajecten meer, maar een manier van werken die reageert op de markt in plaats van vooraf te willen voorspellen.
Het dreigende deel zit niet in wat de Chinese merken nu doen, maar in het tempo. Zij kunnen schakelen in maanden, terwijl veel traditionele autofabrikanten jaren nodig hebben. Ford weet dat als dat verschil niet kleiner wordt, het simpelweg niet kan bijblijven.
Kortom, werk aan de winkel
Reacties
verdebosco zegt
Jim Farley.. ik hoor hem alleen maar roepen hoe geweldig de Chinezen zijn. Hoe groot de bedreigingen vanuit China dat zij de markt overnemen. Al tig keer hoor ik em roeptoeteren. Wel heel erg woke inclusief geëvrouwcipeerd gewauwel. Meteen ontslaan die CEO. Inruilen voor een echte man of vrouw.
R zegt
China heeft idd vroeger alles gekopieerd, met de simpele reden om onze ‘engineering’ beter te begrijpen, maar we worden langzaamaan op heel veel punten ingehaald. De macht van 1 miljard mensen die geleerd worden om de neus dezelfde kant op te hebben begint z’n vruchten af te werpen. Waar tiktok filmpjes hier in Europa/USA alleen maar debieltjes laten zien, zien kinderen in China alleen maar top performers (sport / school / ondernemen / studie / etc) , waardoor je een samenleving krijgt die gemotiveerd wordt om t beste uit zichzelf te halen. Vergeet niet dat ze bijna compleet verticaal geïntegreerd zijn (bijna een monopoly hebben op alle zeldzame grondstoffen, de rest halen ze uit Afrika waar ze all decennia lang aan t bouwen / investeren zijn) , en wij ons echt een beetje zorgen moeten gaan maken. China hoeft helemaal geen oorlog te voeren – ze draaien de grondstoffenkraan gewoon dicht. Enige wat ze ontbreekt is geavanceerde chip technologie , maar ga er maar vanuit dat ze een eigen ASML hebben binnen nu en 5 jaar.
mashell zegt
“Een manier van werken die reageert op de markt”. Arrg, dan ga dus willens en wetens achter de feiten aan lopen dan ben je verloren.
dracae zegt
Het intrinsieke voordeel van Chinese fabrikanten is naar mijn mening ook waarom we hun producten niet moeten kopen. Al is dat eigenlijk gewoon te laat, heel veel dingen zijn, zonder dat we het vaak weten, al Chinees. Ik kocht laatst Anker earbuds..
In China zijn er veel minder beperkende regels, maar dat zijn dus wel de regels die belangrijk zijn. Over productveiligheid, mensenrechten, consumentenbescherming en meer.
Als je gewone werknemers veel minder kosten en je ook best met een soort slaven kunt werken, dan ben je goedkoper. Je kunt met minder bureaucratie ook sneller.. maar daar kunnen wij niet mee concureren, want wie wil er nu werken in onveiligere sytuaties, voor veel minder loon, in een dictatuur?
Ik vind dit lastig, want wat kan een samenleving als de onze, open, alles draait om geld en de politiek is ineffectief, doen aan dit probleem?