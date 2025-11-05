En meteen de disclaimer; het is het huis van een gespeelde drugshandelaar in een gloednieuwe Netflix-serie… We willen niet de ongetwijfeld steenrijke verkoper op onze nek.

Je hebt huizen, je hebt villa’s… en dan heb je dit ding aan de Loosdrechtse Plassen. Een mansion die wel iets wegheeft van het huis van een drugsdealer in Miami in de 80’s. Zeggen we oneerbiedig, want het is oprecht een vette plek, maar dat terzijde. Maar waarom nou steeds die referentie aan drugsdealers erin?

Nou, omdat het huis een van de hoofdlocaties is uit de nieuwe Netflix-serie Amsterdam Empire. Het is het stulpje van Jack en Betty, een uitgerangeerde zangeres (gespeeld door Famke Janssen) en een succesvolle coffeeshophouder in Amsterdam.

Vooral de kamer waar de Porsche 911 staat opgesteld speelt daarin een belangrijke rol. En het is de reden dat we op Autoblog over dit huis schrijven natuurlijk. Want waar je ook zoekt, van de garage voor de andere auto’s zijn geen foto’s…

Koop het huis van een bekende drugshandelaar

Maar waar hebben we het nou precies over? Een huis waarbij het voelt een beetje alsof iemand “Wat als we gewoon álles doen?” tegen de architect en ontwikkelaar heeft gezegd, en iedereen in de ruimte knikte.

We hebben het over ruim duizend vierkante meter woonruimte, een perceel dat meer weg heeft van een landgoed en een oprit waar je alleen al tijdens het lopen last krijgt van prestatiedruk. Het uitzicht? Water. Overal water. Het terras lijkt gemaakt om óf een glas champagne te drinken óf ruzie te maken in een tv-serie. Waarvan dus akte.

Maar dan de ruimte waar het om draait: de kamer met de Porsche 911 erin. Geen garage dus. Nee. Een kamer. Binnen. En weet je wat? Het staat hem gewoon goed. De 911 T uit omstreeks 1970 staat daar alsof hij altijd al onderdeel was van het interieurplan, naast een fauteuil en een plant die waarschijnlijk een eigen tuinman heeft.

Een paar bepalende scènes spelen zich af in deze ruimte, die overigens helemaal vol staat met Porsche merchandise. We zeggen, een kluis, vergeten cijfercombinatie, wapens, handgranaten, tijdsdruk en politie. Need we say more?

Verder heeft het huis alles wat een villa in deze prijsklasse moet hebben om de schijn op te houden dat dit allemaal heel normaal is: wellness, bioscoop, wijnkelder, een trap die waarschijnlijk écht in de hemel uitkomt en kamers waarvan je vergeet dat je ze bezit. Zo’n huis ja.

Is er ook nog een plekje voor je andere bolides eigenlijk? Jazeker, en aangezien er geen foto’s van gemaakt zijn, lees je hier de beeldende beschrijving van de makelaar.

“Vanaf de eerste souterrain etage heeft u tevens direct toegang tot de meer dan riante inpandige garage. Hier kan zelfs de meest enthousiaste auto connaisseur zijn grootste dromen werkelijkheid zien worden. Het geheel biedt ruimte voor meerdere auto’s en is voorzien van separaat toilet, hondendouche en autolift die naar de tweede souterrain etage leidt.”

De prijs? Op Funda is die niet genoemd. Maar wij zijn heuse onderzoeksjournalisten; het huisje moet 13,75 miljoen euro opleveren.

Maar of je de 911 er voor dat geld bijkrijgt, weet verder bijna niemand.