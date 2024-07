Belangrijkste auto van Volkswagen loopt ENORME vertraging op

De belangrijkste auto van Volkswagen komt wederom wat later?

Op dit moment is de Golf 8.5-familie helemaal compleet. Sterker nog, as we speak is onze hoofdredacteur @michaelras omgeven door alle Golfjes van het laatste type. Gewoon, want zo’n vakman is hij wel.

Normaal gesproken weet je dat over een jaartje of 3 een opvolger klaar staat. Misschien 4. Maar het zal weleens zo kunnen zijn dat er nog een facelift aan gaat komen. Niet dat we daar officieel bericht van hebben, maar wel dat de opvolger van de Golf heel erg lang op zich gaat laten wachten.

Belangrijkste auto van Volkswagen

Zoals jullie weten is de Golf 8.5 de laatste Golf met verbrandingsmotor. Of beter gezegd, de laatste leuke Golf. De opvolger moet dan binnenkort klaar staan in 2027. Dat was ook het plan.

Maar volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde Manager Magazin is de Volkswagen ID.Golf vertraagd. We moeten nu 15 maanden langer wachten! 15 maanden! Dan is Anouk op zijn minst wel een keer zwanger geweest.

De oorzaak ervan zijn enorme software-issues die spelen bij Cariad. Dat is al een tijdje een zorgenkindje van de Volkswagen Group. Mocht je Cariad niet kennen, dat is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor alle software van producten van de Volkswagen Group. Dus ja, ook het infotainmentsysteem van de Golf 8 (pre-facelift).

Maar wanneer dan wel?

Ook hebben we extra lang op de Audi Q6 en Porsche Macan moeten wachten vanwege software gerelateerde issues die Cariad niet op tijd kon oplossen. Die auto’s hadden er al eigenlijk in 2023 moeten zijn.

De nieuwe introductie datum voor de elektrische Golf is 2029. De crossover-variant, de T-Sport (doet ons denken aan snelle Yaris, Corolla of Celica, maar OK) komt pas in 2031. Voor de mensen die veel drinken: het is nu 16 juli 2024.

