Deze Coupé met handbak en RWD heeft 1.082 km gelopen

Wij zijn badgesobs, met zijn allen. Het is gewoon zo. We leven in een aparte realiteit dat alles Duits en premium heel normaal is. Alles dat dat niet is, is een inferieure auto. Voor elke vraagstelling in de Autoblog Advies-rubriek kunnen we dan ook 4 premium Duitsers aanraden. Als het budget niet toereikend is, kunnen we nog op zoek naar oudere modellen met nog meer kilometers. Mensen vragen ook bijna altijd om Duits en premium.

Maar wil je dat? Duitse auto’s staan niet bekend om hun betrouwbaarheid (integendeel) en zijn kostbaar om rijdend te houden. Want wat willen wij nu eigenlijk? Nou, een betrouwbare achterwielaangedreven coupé met handbak voor niet te veel geld. Zou dat kunnen?

Coupé met handbak en achterwielaandrijving

Nou, dat kan! In Nederland staat er namelijk eentje te koop! En nee, het is geen BMW 325i handbak, maar de Zuid-Koreaanse evenknie. De auto in kwestie is namelijk deze Hyundai Genesis Coupé 2.0T.

De Genesis Coupé was een concurrent voor de BMW 3 Serie, Audi A5 en Infiniti G35 enerzijds en de Ford Mustang anderzijds. De versie die we weleens voorbij zien komen is de 3.8 V6, met 303 pk. Maar er was ook een heel erg verstandige viercilinder.

Deze heeft altijd een handgeschakelde zesbak. Met 213 pk en 302 Nm heb je overigens weinig te klagen. Een racemonster is het niet, maar met een chipje kun je vast een eind komen.

Overigens: we doen te denigrerend over 213 pk: dat is gewoon prima voor een 1.470 kg wegende vierzitter. Yup, een laag gewicht doet ook wonderen. In Europa is de Genesis Coupé nauwelijks verkocht. Af en toe kom je er nog eentje tegen. Voor iemand die een 350Z had en ineens een zwangere vriendin had.

Showroomauto

De auto in dit geval is niet van zo’n persoon geweest. Nee, deze Genesis Coupé was een showroomauto van een een Hyundai-dealer. De auto is in 2022 op kenteken gezet en verkocht. Maar waarschijnlijk vond de klant het toch te eng om er kilometers mee te maken. Want de auto wordt namelijk nu al in consignatie verkocht. De kilometerstand is nu 1.082. Nog geen 1.100 km! Dat is gewoon nieuw!

Normaal gesproken zijn die auto’s dan echt stervensduur (we gaan niet wéér peperduur zeggen). Dermate prijzig dat je er zelf niet mee wil rijden. In dit geval ligt dat ietsje anders, want 20.000 euro voor een bijna nieuwe auto van 13 jaar oud is op zich niet verkeerd. Ach ja, het interieur is niet enorm hoogwaardig, maar gewoon prima. Als je een coupé met handbak en achterwielaandrijving hebt, die je er niet moeilijk om.

Een normale 2.0T doet normaal gesproken tussen de 11-14 mille op het moment, maar dan staat er een ton of anderhalf op de teller. Daar is in dit geval geen sprake van. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

