Volkswagen moet introductie elektrische modellen uitstellen

Ook Volkswagen moet de komst van nieuwe elektrische modellen uitstellen. Dit is de reden.

Het Duitse Volkswagen is niet het eerste merk dat de komst van nieuwe elektrische modellen uitstelt. Zo kondigde Mercedes-Benz recent nog aan dat er weer meer geld naar de plofmotor gaat dan eerder gedacht en nu is het dus de beurt aan Volkswagen.

Het merk uit Wolfsburg meldt vandaag aan Manager Magazin dat de de introductie van de ID.Golf wordt uitgesteld tot 2029. Overigens moet Volkswagen veel meer elektrische modellen uitstellen, maar de opvolger van de Golf is wel een hele belangrijke.

Nieuw platform komt later

Oorzaak van de vertraging is het nieuwe Scalable Systems Platform (SSP). Oorspronkelijk was het plan dit nieuwe platform onder een heleboel toekomstige modellen te monteren vanaf 2025. Ook Audi gaat hier gebruik van maken.

Door problemen komt dit platform nu op zijn vroegst in 2029 beschikbaar. Dan kan dus ook die nieuwe ID.Golf pas komen. Voor die auto is dat “maar” 15 maanden uitstel, maar de T-Sport komt hierdoor pas in 2031. Drie jaar later dan de bedoeling was.

Ook de opvolger van de ID.4 schuift naar 2029. Het lijkt erop dat die wel die ID.Golf voor moet laten gaan.

Softwareproblemen

De oorzaak van alle ellende en uitstel is divers, maar één is een oude bekende van het merk: softwareproblemen. De modellen die op het nieuwe SSP-platform komen moeten de zogenaamde E3 2.0 van de VW-software-eenheid Cariad gebruiken. Die heeft nog teveel problemen.

Volkswagen zou die software zelf ontwikkelen maar eind juni werd met Rivian een overeenkomst getekend om samen te werken. In die overeenkomst is afgesproken om eind van het decennium over te stappen op gezamenlijk ontwikkelde software.

Leuke taak voor Martin Sander die 1 juli is begonnen bij de Volkswagen Groep als nieuw hoofd verkoop. Die is aangesteld om de verkoop van de elektrische modellen op te krikken. Die heeft dus meteen dikke tegenslag te overwinnen!

