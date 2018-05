Belg krijgt boete omdat hij ‘600 km/u te hard heeft gereden’

Die durft!

Een verdwaalde dragracer? Een nieuwe recordpoging van Koenigsegg? Of toch een foutje van de flitskast? Dat laatste was hier het geval, want een Belg werd onterecht beboet voor een wel heel indrukwekkende snelheid.

De flitspaal in Quiévrain maakt een kiekje als je harder dan 50 km/u voorbij raast. Een automobilist hield zich niet aan de maximumsnelheid en passeerde de flitspaal met 60 km/u, maar het ding registreerde een andere snelheid. De kast flitste de man met een snelheid van 696 km/u. Na de correctie bleef 654,24 km/u over. “Koos we zagen net een Opel Astra…”

Bij het CJIB van België was niemand wakker en de bon met de onjuiste snelheidsovertreding werd naar de man gestuurd. Die ging vervolgens verhaal halen bij de politie, want het boetebedrag bedroeg maar liefst 6.597 euro. De boete is inmiddels door de politie verscheurd. Wel mag de man een prent verwachten voor de snelheidsovertreding van 10 km/u. Daarnaast heeft hij een mooi verhaal voor in de kroeg onder het genot van een pintje.

Fotocredit: Perles rares de Belgique via Facebook. Met dank aan Camiel voor de tip!